Tettünk egy kört, hogy melyek a legolcsóbb albérletek az egyetemistáknak Hevesben

Ahogy kiderültek a ponthatárok, rengeteg frissen felvett hallgató kezdett el albérlet után kutatni. Eger és Gyöngyös egyetemi városként kedvelt célpont, de a nyári albérletpiac pörgése miatt gyorsan elkelnek az olcsóbb lakások. Körbenéztünk a legnagyobb hirdetési oldalakon (Jófogás, Ingatlan.com, Facebook-csoportok), és összegyűjtöttük a jelenlegi legkedvezőbb árú albérleteket főként egyetemistákra szabva.

Albérletet vadászol? Ezek most a legjobb ajánlatok Egerben

Az ingatlan.hu aktuális hirdetései alapján már 18.000 forintért is bérelhető egy 12 négyzetméteres, külön bejáratú szoba Egerben, a Losonczy völgyben. A Kertész úton és a Servita utcában található szobák havi 45 ezer forintba kerülnek; mindkettő bútorozott, kertes ház része, így ideális lehet egyetemisták számára is. Egerben jelenleg a legolcsóbb önálló egyszobás albérlet 75 ezer forintért érhető el a Kisfaludy Sándor utcában. Az ingatlan egy ikerház része, összkomfortos, bútorozott, és kert is tartozik hozzá. A Pacsirta utcában pedig 80.000 forinttól már kiadó egy külön bejáratú, egyszobás tégla lakás, ami szintén jó választás lehet egyedül költöző egyetemistáknak.