Az aszály a tömegtakarmányokra és az állatok életére is kihat

Áttervezni a vetést, megoldani a legeltetést

A szalmabálákat is folyamatosan viszik be a telephelyre, hiszen az fontos tétel az állattartásban. Balázs Nóra hozzátette, némi kompenzációt jelent a tömegtakarmányban s jó minőségű és a tavaszi esők miatt bővebb a szenázs. Az állatok ellátása érdekében vásárlást is terveznek, több környékbeli gazdálkodó felajánlotta már kukoricáját – mivel cső nem lesz rajta - a cég részére. A takarmányozásban az őszi vetésű növények keverékei fognak szerepet játszani.

- A légköri aszály nagy probléma volt. Nálunk jelentős a legeltetés is, legelőket bérlünk a nemzeti parktól, de kiégtek a területek és a forróság az állatokat is bántotta, be kellett őket hajtani. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kell kidolgoznunk a vetéstervet is, és gondoskodnunk a tömegtakarmányról, hiszen drága – fejtette ki Balázs Nóra.

Eladásra csak a jó minőségű búza és a napraforgó megy, a többi terményt az állatoknak maguk termelik. Jó lenne, ha a térség vízháztartása javulna, reménykednek esőben is, az öntözés viszont nehezen megoldható. Hozzátette, a három évvel ezelőtti aszályt sem heverték még ki, annak hatásai ma is érezhetők az állatállomány szaporodás-biológiai mutatóinál.