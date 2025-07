Az Academia borait népszerűsíti idén a ménesgazdaság

Az Academia Borbirtok borait választotta ki idén az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (ÁMGSZ) a hivatalos borai közé. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) és a ménesgazdaság néhány éve kötött együttműködési megállapodást, ennek részeként kínálják ezentúl az Academia Egri Bikavért ajándékboltjukban, de ezt kapják vendégeik és ezt viszik magukkal hivatalos látogatásokra is, jelentették be szerdán délután sajtótájékoztatón.

A ménesgazdaság idei borává választott egri bikavérrel koccintott dr. Váczy Kálmán és Cseri Dávid

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Dr. Váczy Kálmán, az EKKE általános rektor-helyettese szerint a bor kapcsolatokat teremt, közös platformra helyezi az embereket. Az egyetem számára a bor zászlóshajó és szőlészeti-borászati képzésük a leggyakorlatorientáltabb, valamint nemzetközi kapcsolatokat teremt. Bár főként az oktatás és a kutatás miatt foglalkoznak a borral, borbirtokuk minőségi borokat készít. Az Academia borok egyfajta névjegykártya-szerepet is betöltenek az egyetem életében. Az együttműködés keretében az ÁMGSZ a saját vendégeinek is ezeket a reprezentatív termékeket adja ajándékba.

A lipicai és az egri bikavér is ismert a világban

Cseri Dávid, az ÁMGSZ igazgatója kifejtette, fontosnak tartja, hogy környezetükkel együttműködjenek. A lipicai ló és az egri bor is ismert a világban. Idén az Egri Bikavért választották a kínálatból, és ezt adják majd ajándékba, hiszen lovat nem adhatnak mindenkinek. Fontosnak tartja, hogy az együttműködés élő legyen, így az egyetem vendégei is voltak már Szilvásváradon és ők is elhozták saját vendégeiket az egyetemre. A pozitív élmények pedig jobb hangulatú és eredményesebb tárgyalásokat hoznak magukkal. Az ÁMGSZ logói rá is kerülnek a borok címkéjére, készül belőlük angol, illetve magyar nyelvű változat is.