Első körben három lakást értékesített az egri önkormányzat

Eddig öt lakást értékesítettek

Az egri önkormányzati lakások értékesítését még csak most kezdte meg az önkormányzat, az üresen álló és rossz állapotban lévő ingatlanokat vették előre, nem pedig a lakottakat. Mint megtudtuk, a mostani hárommal együtt öt lakásnál tartanak. A most kötött üzletekből is még csak később lát pénzt a helyhatóság, hiszen például magánnyugdíj-pénztári megtakarítást, banki hitelt is fölhasználnak a vevők, ezt pedig az ajánlattételkor is jelezniük kellett. Az önkormányzat rugalmas és a megjelöl pénzintézetnél szükséges módon készíti el a vételi szerződéseket.