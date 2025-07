Itt a feketelista - a NAV könyörtelenül lecsapott Hevesben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) időről-időre közzéteszi, mely vállalkozások, vállalkozók foglalkoztattak bejelentés nélkül munkavállalókat. A feketén foglalkoztatók listája terjedelmes és két évig maradnak rajta a szándékosan jogsértő, vagy hibázó vállalkozások. Heves vármegyéből jelenleg 130-an szerepelnek a felsorolásban, de vannak, akiket kétszer is jogsértésen értek (hevesi, hatvani és felsőtárkányi egyéni vállalkozók voltak ezek), így összesen 133 bejegyzés érinti Heves vármegyét.

A NAV közzétette a feketén foglalkoztatók listáját.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nem mondható, hogy helyspecifikus lenne a bejelentés nélküli munkáltatás, hiszen a vármegyéből 51 településen is találtak szabálytalan foglalkoztatót. Azt sem lehet kijelenteni, hogy az egyéni, vagy a társas vállalkozások hibáznak-e többször, hiszen a lista Heves vármegyei szereplői közül 59 kft, vagy bt, illetve két sportegyesület is a NAV, valamint a munkaügyi hatóság célkeresztjébe került. Nem csak kis cégekről, hanem nagyobb vállalatokról is kiderült, hogy hibáztak.

Idén a harmadával bővült a feketén foglalkoztatók listája

A település nagysága és a vállalkozások nagyobb száma révén több jogsértést tárak föl a hatóságok a nagyobb városokban, így Egerből 27, Gyöngyösről 12, Hatvanból pedig nyolc szereplője van a feketén foglalkoztatók listájának, de Hevesről hét, Erdőtelekről és Füzesabonyból négy-négy hibázó vállalkozót is felsoroltak. Verpelét, Poroszló három-három vállalkozást „ad” a lajstromba.

Ebben az évben 41 olyan vállalkozás került föl a feketén foglalkoztatók listájára, amelyeket idén, vagy tavaly novemberben és decemberben ellenőriztek, és született határozat az ügyükben, amely 2025-ben jogerőssé is vált. Több vállalkozásnál - tizenkilencnél - egyébként idén tavasszal bukkantak a be nem jelentett alkalmazottra, míg 2023-ból 20-an maradtak a felsorolás elemei között.

A szereplők között egyébként többen is az építőiparban érdekeltek, vagy éppen kereskedelmi tevékenységet folytatnak. Vannak azonban egyéb szektorok is, így fémipari, vendéglátó, vagy élelmiszergyártó vállalkozás, de dohányboltos vállalkozó is,jó páran pedig már nem találhatók a vállalkozói névjegyzékben.

Kepala: A feketén foglalkoztatók listája rendszeresen bővül