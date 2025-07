Jégkrém, klíma, teljes átszervezés: így védekeznek a hevesi cégek hőségriasztáskor

A júniusi forróság után erre a hétre másodfokú hőségriasztást rendeltek el, ilyenkor pedig speciális szabályok lépnek életbe a munkavégzésben is. A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya ismét felhívta a munkáltatók figyelmét a melegben végzett munka veszélyeire, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében szükséges megelőző intézkedések megtételére.

Hőségriasztás idején az útépítéseken dolgozókra nagyobb megpróbáltatás vár

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

A hőség és az egyéb klimatikus tényezők megterhelik az emberi szervezetet, a dolgozók pedig különbözőképpen tolerálják ezt, nem beszélve arról, hogy sok helyen nem mindegy, milyen ruházatot viselnek, de a munkahelyi hő- és egyéb sugárzás, a páratartalom és a szellőzés is befolyásoló tényező. A hőség hatására bekövetkező élettani változások (figyelmetlenség, reakcióidő növekedése, fáradékonyság, nedves, csúszós kéz) növelik a munkahelyi balesetek kockázatát is, ezért kiemelten fontos, hogy a munkavállalók alkalmazkodni tudjanak a meleg, forró napokhoz. A szabadban dolgozók számára különösen nagy és növekvő egészségi és biztonsági kockázatot jelenthetnek a hőhullámok, valamint az erős UV-sugárzás. Előfordulhat kiszáradás, hőguta, napszúrás hőséggörcs, hőkimerülés is.