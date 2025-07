Jégeső is esett, nem tett jót a szőlőnek a Mátraalján

A szakembert portálunk arról kérdezte, hogy a várható szőlőtermés minősége szempontjából milyen volt az idei időjárás. Nyilas Ilona, a borvidék hegyközségi tanácselnöke reménytelinek minősítette a várható szőlőtermést, amelynek kifejezetten jót tett, hogy megjött a csapadék is, hiszen utoljára május 23-án esett. Bár a jégeső a borvidék bizonyos területein kárt okozott.

Nyilas Ilona szerint az eső kellett, a jégeső nem hiányzott

Fotó: Sike Sándor / Forrás: beküldött

A jégeső a Mátraalján elkapta a szőlőültetvények egy részét

A jég okozta következményekkel kapcsolatos kérdésünkre a szakember elmondta azt is, hogy az agrárkamara működtet jégkármentesítő rendszert, de megeshet, hogy teljesen megakadályozni nem, hanem csak csökkenteni képes az érkező jeget. Szólt arról is a hegyközségi tanácselnök, hogy azokon a területeken, ahol jég is volt az a szőlőtőkék nyugati oldalát kapta el és okozott 10 és 40 százalék közöttire becsült kárt.

Nyilas Ilona érdekességként említette, hogy ebben az esetben azok jártak rosszabbul, akik gondosan megművelték, "felkötötték" már az ültetvényüket. Az "elhanyagoltabb" tőkéken a levelek úgy, ahogyan megvédték a szemeket.

