Ezek a legjobban fizető állások Hevesben

Egerben jelenleg 53 álláshirdetés van a Profession.hu oldalán. A munkakörök igen változatosak: legtöbben értékesítőt keresnek, de eladókat, bolti dolgozókat is várnak, mérlegképes könyvelőket, digitális tartalomkészítőket. Pedagógusoknak is vannak hirdetések matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, angol szakos tanárokat várnak. Szükség van raktárakban targoncás anyagmozgatóra, raktárkezelőre, gyárakban hegesztőre, CNC gépkezelőre és sorolhatnánk. Van, ahol német nyelven beszélő értékesítési kapcsolattartót keresnek, mások udvaros-kertészt, de kéményseprő ajánlatot is láttunk. Melyek a legjobban fizető állások vármegyénkben?

Megnéztük, melyek a legjobban fizető állások Heves vármegyében a statisztika alapján

Forrás: Bujdos Tibor/Boon.hu

Nézzük, melyik állásért mennyit fizetnek a munkáltatók. A KSH adatai szerint márciusi és a legfrissebb áprilisi adatok alapján országosan is, illetve Heves megyében is nőttek a bérek mind bruttóban, mind nettóban. Heves vármegyében a teljes munkaidőben alkalmazásban álló fizikai foglalkozásúak bruttó átlagkeresete 2025 áprilisában 451 772 forint volt, míg a teljes munkaidőben alkalmazásban álló szellemi foglalkozásúak bruttó átlagkeresete 789 968 forint.