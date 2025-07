Új szolgáltatások a közösség és a családok szolgálatában Mezőtárkányban

– Mezőtárkány polgármestere lassan két évtizede mindig tud olyan projektekről mondani valamit munkatárainknak, amelyeket megpályáztak, elnyertek, sikerrel megvalósították, vagy éppen folyamatban van annak megvalósítása. Miben látja a titkot és főként mely fejlesztésekre irányulnak a mostani terveik Tóthné Szabó Anita, a település polgármestere szerint?

Mezőtárkány hátrányos helyzetén pályázatokkal segít az önkormányzat. Mini bölcsőde is létesült

Fotó: Sike Sándor / Forrás: Beküldött

Mezőtárkány önkormányzata a közösségi életet is fejleszti

– Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb kitétel, hogy a fejlesztések nem csupán az infrastruktúrát érintették, hanem a közösségi élet, a családok mindennapjai és a környezetvédelem területén is érezhető változásokat hoztak. Magyarország Kormánya jelentős uniós és hazai fejlesztési forrással segíti a magyar emberek és családok életminőségének javítását, kisebb és nagyobb közösségei céljainak megvalósítását. Településünk vezetése elkötelezett abban, hogy minden lehetőséget kihasználjon annak érdekében, hogy a legteljesebben szolgálja közösségünk mindennapjait, javítsa a mezőtárkányi polgárok, családok életét – fogalmazott a faluvezető.

– Szorítkozzunk most a 2024-25-ös esztendőre! Mire lehet visszatekinteni ebben a 18 hónapban?

– Hogy stílusos legyek: éppen 18 sikeres pályázatra. Másfél év alatt ugyanis ennyit bonyolítottunk, bonyolítunk le, s az elnyert uniós és hazai források összege 3 milliárd forint. A sikeres pályázatoknak köszönhetően Mezőtárkány dinamikus fejlődést tudhat maga mögött. Az infrastruktúra fejlesztésében kiemelkedően jelentős mérföldkő a szennyvízhálózat kiépítése, s vele az új szennyvíztisztító telep megépítése volt.

Hátrányos a helyzete a településnek, de van megoldás az élhetőbbé tételre

– Távol kicsit a vármegye városaitól településük számos hátránnyal kell, hogy megküzdjön. Mindezek ellenére egyebek között bölcsődét is létesítettek. Mi ennek az apróságok ellátását szolgáló intézménynek a története?

– A kisgyermekes családok igényei alapján indult el a szándék a mini bölcsőde létrehozására hat esztendeje. A tervezés és a pályázat előkészítését követően be is nyújtották a TOP-1.4.1 kiírásra. Száz százalékos támogatással kevés híján 120 és félmillió forintot nyert el az önkormányzat a hét kisgyermek befogadására alkalmas mini bölcsőde építésére, bútor- és eszközvásárlásra, játszóudvar kialakítására, valamint bölcsőde busz beszerzésére. Önkormányzatunk 100 százalékos támogatást nyert el, s 2024. szeptember 2-án nyitotta meg kapuit az új intézmény. A településünkön élők egy különösen szép és barátságos környezetben, szakavatott és gyermekszerető bölcsődei dolgozók gondoskodó szeretetére bízhatják 3 év alatti gyermekeiket. Kiemelt jelentőségű volt számunkra ez a beruházás, mivel új, eddig hiányzó szolgáltatást tudunk ezáltal nyújtani, édesanyák munkába állását, s így családok megélhetését is segíteni. A bölcsőde mellett külön figyelmet fordítunk a kisgyermekes családok támogatására. Hat éve pályázati forrásból (évente 12 millió forintból) Biztos Kezdet Gyerekházat működtetünk, amely lehetőséget biztosít a 0-3 éves korosztályú gyermekek biztonságos, örömteli, fejlődést támogató tevékenykedésére. Önként vállalt feladatunk hátránykompenzálást valósít meg, támogatja a szociálisan rászoruló családokat, segíti a várandós anyák felkészülését a szülővé válásra.