Kivárnak a vásárlók, de ez nem jó taktika - mutatjuk mit vehetsz az új 3%-os hitellel Hevesben

Albérlet vagy saját lakás?

Megkérdeztük azt is, hogy mi a tapasztalata az albérletekkel, hiszen sokan az első lakásvásárlásra készülve készülnek bérleményekbe. Elmondta, hogy valóban lehet akkora az albérleti díj, amiből már egy kisebb lakás törlesztője is szépen kijönne a megyeszékhelyen vagy Gyöngyösön, Hatvanban is.

– Őszintén szólva én a nyugat-európai modellt sem értem, pontosabban nem tudok vele azonosulni, hogy életük végéig albérletben élnek sokan. Nem csak azért nem tartom szerencsésnek, mert nem a sajátját fizeti a bérlő, de hazánkban az albérletekkel kapcsolatban pedig rengeteg a megkötés, azért nem is szívesen foglalkozom ilyesmivel, mert a tulajdonosok elvárásai sokszor irreálisak. Ne legyen a bérlőnek kutyája, macskája, sokszor még a gyermek is kizáró tényező, emellett legyen szimpatikus és fizessen sokat. Ráadásul a lakás berendezése, kisebb átalakítások is kizártak sokszor – sorolta a tapasztalatokat.

Mindez korlátozza a bérlőt az önmegvalósításban. Ki szeretne úgy élni élete végéig, hogy engedélyt kelljen kérnie, ha fel akar fúrni egy polcot?

– mutatott rá az ingatlanos.

– Hazánkban magasabb a tulajdoni hányad, kevesebb az albérlet. Ennek több oka is van, egyrészt a saját tulajdon biztonsága és tudata, másrészt gondoljunk csak bele, ha most egy 35 éves ezzel a hitellel 25 évre vesz egy saját otthont, akkor 60 éves korára, mire nyugdíjas lesz le is törleszti, tehát addig míg aktív kereső és több a jövedelme. Nyugdíjasként albérletet fizetni nagyon megterhelő. Másrészt több gyermek estén is jelentős örökség egy ingatlan, még ha 3 felé oszlik, akkor is jó kezdődőkét jelent majd nekik – sorolta a lehetőségeket Hollós Andrea. Arról is beszélt, hogy akik nem vállalnak gyermeket, azoknak is fontos befektetés lehet egy lakás, hiszen léteznek megbízható, életjáradéki szerződéssel foglalkozó cégek. Mint mondta, aki ilyet köt, az rendszerint kap egyben egy igen jelentős összeget, illetve ezt követően havi járadékot, ami egy nyugdíjaskorú embernek igen jó kiegészítés.