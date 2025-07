Újdonság a REpontokon, de akár még nagyobb változás is jöhet

Sokan várakoznak a REpont automatáknál

Ahogy azt megírtuk, a visszaváltási rendszerrel kapcsolatban sok észrevétel érkezett, ám a darabonkénti, bedobós adagolás helyett zsákos beöntést lehetővé tevő italcsomagolást visszaváltó REpont automata lakossági tesztelését kezdte meg a MOHU Pilisvörösváron, a Lidl újonnan megnyílt üzletében. A magyarországi kötelező palackvisszaváltási rendszerben komoly újdonságnak számító automatáról az Origónak nyilatkozott a vállalat képviselője de a befőttesüvegek, illetve egyéb üvegcsomagolások visszaválthatóságáról is beszélt. Már több mint egymilliárd italcsomagolást váltottak vissza Magyarországon a fogyasztók, a most bemutatkozó új technológia pedig segíthet a még jobb visszaváltási eredmények, ezen keresztül a hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi célok elérésében. Egy egri olvasónk elmondta, hogy a felsővárosi Lidl üzletnél sokszor nagy a sor, hiszen többen is összegyűjtve, nagy számban viszik vissza a palackokat, egyesével pedig nagyon sok idő bepakolni őket a gépbe. Hiába van egymás mellett kettő automata, így is van, hogy az üzlet előtt állnak néha.