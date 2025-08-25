Újabb mérföldkőhöz érkezett az Apollo Tyres: hatalmas fejlesztés Gyöngyöshalászon

Év végére készülhet el az Apollo Tyres gyöngyöshalászi gyárának bővítése. Az üzem területén már meglévő csarnokokat bővítenek, de új is épül. A bővítésre a személyautó-abroncsgyártás növelése miatt van szüksége az indiai központú társaságnak, naponta 3500 darabbal több személyautó-abroncsot tudnak majd előállítani, így a kapacitás 21 ezer 500-ra emelkedik. Új gyártósort helyeznek üzembe, minőségellenőrző területeket alakítanak ki, valamint új raktár is készül. A gyár területe több ezer négyzetméterrel növekszik a részben belső átalakításoknak köszönhetően.

Az Apollo Tyres személy- és teherautó abroncsokat is gyárt Gyöngyöshalászon

Forrás: Apollo Tyres

Az Apollo szerint nagy igény van Európában a nagy teljesítményű nyári gumiabroncsokra, ezt helyezték előtérbe, így a normál abroncsok előállítására kevesebb erőforrás jutott, utóbbi igényt szeretnék kielégíteni, hangzott el egy befektetői tájékoztatón. Itt szó esett a hatmilliárd forint értékű magyarországi beruházásról is, amelynek része a napi négyezer abroncsos kapacitás-növekedést célzó fejlesztés. Az Apollo szerint jó növekedést látnak az idei évre, és bár Indiában alulteljesítenek a gyárilag szerelt abroncsok piacán, a csere alkatrészeknél jó a növekedés. A magyarországi és egy másik projekt felkészíti őket a jövőre.

ISCC+ tanúsítvány az Apollo Tyres Hungarynak

Beszámoltak arról is, hogy az Apollo Tyres 2025 májusában szerezte meg első Nemzetközi Fenntarthatósági és Szén-dioxid-kibocsátási Tanúsítványt (ISCC+) magyarországi létesítményére. Ez az eredmény jelentős mérföldkő a társaságnak, mivel megkönnyíti a fenntarthatóság nyomon követését a teljes folyamatban és az ellátási láncban, a nyersanyagok beszerzésétől a végtermékekig. A cég egyébként az EcoVadistól arany minősítést kaptak, amely az Apollo Tyres-t a világ legjobb 5 százalékába sorolta az üzleti fenntarthatósági értékelések terén.