2 órája
Újabb mérföldkőhöz érkezett az Apollo Tyres: hatalmas fejlesztés Gyöngyöshalászon
Akár napi 3500-4000-rel is növekedhet a Gyöngyöshalászon gyártott gumiabroncsok mennyisége. Az Apollo Tyres gyára fenntarthatósági tanúsítványt is kapott.
Év végére készülhet el az Apollo Tyres gyöngyöshalászi gyárának bővítése. Az üzem területén már meglévő csarnokokat bővítenek, de új is épül. A bővítésre a személyautó-abroncsgyártás növelése miatt van szüksége az indiai központú társaságnak, naponta 3500 darabbal több személyautó-abroncsot tudnak majd előállítani, így a kapacitás 21 ezer 500-ra emelkedik. Új gyártósort helyeznek üzembe, minőségellenőrző területeket alakítanak ki, valamint új raktár is készül. A gyár területe több ezer négyzetméterrel növekszik a részben belső átalakításoknak köszönhetően.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az Apollo szerint nagy igény van Európában a nagy teljesítményű nyári gumiabroncsokra, ezt helyezték előtérbe, így a normál abroncsok előállítására kevesebb erőforrás jutott, utóbbi igényt szeretnék kielégíteni, hangzott el egy befektetői tájékoztatón. Itt szó esett a hatmilliárd forint értékű magyarországi beruházásról is, amelynek része a napi négyezer abroncsos kapacitás-növekedést célzó fejlesztés. Az Apollo szerint jó növekedést látnak az idei évre, és bár Indiában alulteljesítenek a gyárilag szerelt abroncsok piacán, a csere alkatrészeknél jó a növekedés. A magyarországi és egy másik projekt felkészíti őket a jövőre.
ISCC+ tanúsítvány az Apollo Tyres Hungarynak
Beszámoltak arról is, hogy az Apollo Tyres 2025 májusában szerezte meg első Nemzetközi Fenntarthatósági és Szén-dioxid-kibocsátási Tanúsítványt (ISCC+) magyarországi létesítményére. Ez az eredmény jelentős mérföldkő a társaságnak, mivel megkönnyíti a fenntarthatóság nyomon követését a teljes folyamatban és az ellátási láncban, a nyersanyagok beszerzésétől a végtermékekig. A cég egyébként az EcoVadistól arany minősítést kaptak, amely az Apollo Tyres-t a világ legjobb 5 százalékába sorolta az üzleti fenntarthatósági értékelések terén.
Megütheti a bokáját, aki nem kér engedélyt a melléképületekre, mutatjuk, mit lehet és mit nem
Koszos mosdó, flegma pénztáros, romlott hús – érdemes messze elkerülni ezeket az egri boltokat!
Csak a drogériába ugrott be az egri nő bevásárlás után, több mint kellemetlen, ami ezután történt