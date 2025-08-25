augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyöngyöshalász

1 órája

Újabb mérföldkőhöz érkezett az Apollo Tyres: hatalmas fejlesztés Gyöngyöshalászon

Címkék#apollo tyres#gyöngyöshalász#gumiabroncs

Akár napi 3500-4000-rel is növekedhet a Gyöngyöshalászon gyártott gumiabroncsok mennyisége. Az Apollo Tyres gyára fenntarthatósági tanúsítványt is kapott.

Tóth Balázs

Év végére készülhet el az Apollo Tyres gyöngyöshalászi gyárának bővítése. Az üzem területén már meglévő csarnokokat bővítenek, de új is épül. A bővítésre a személyautó-abroncsgyártás növelése miatt van szüksége az indiai központú társaságnak, naponta 3500 darabbal több személyautó-abroncsot tudnak majd előállítani, így a kapacitás 21 ezer 500-ra emelkedik. Új gyártósort helyeznek üzembe, minőségellenőrző területeket alakítanak ki, valamint új raktár is készül. A gyár területe több ezer négyzetméterrel növekszik a részben belső átalakításoknak köszönhetően.

Az Apollo Tyres személy- és teherautó abroncsokat is gyárt Gyöngyöshalászon
Az Apollo Tyres személy- és teherautó abroncsokat is gyárt Gyöngyöshalászon
Forrás: Apollo Tyres

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az Apollo szerint nagy igény van Európában a nagy teljesítményű nyári gumiabroncsokra, ezt helyezték előtérbe, így a normál abroncsok előállítására kevesebb erőforrás jutott, utóbbi igényt szeretnék kielégíteni, hangzott el egy befektetői tájékoztatón. Itt szó esett a hatmilliárd forint értékű magyarországi beruházásról is, amelynek része a napi négyezer abroncsos kapacitás-növekedést célzó fejlesztés. Az Apollo szerint jó növekedést látnak az idei évre, és bár Indiában alulteljesítenek a gyárilag szerelt abroncsok piacán, a csere alkatrészeknél jó a növekedés. A magyarországi és egy másik projekt felkészíti őket a jövőre.

ISCC+ tanúsítvány az Apollo Tyres Hungarynak

Beszámoltak arról is, hogy az Apollo Tyres 2025 májusában szerezte meg első Nemzetközi Fenntarthatósági és Szén-dioxid-kibocsátási Tanúsítványt (ISCC+) magyarországi létesítményére. Ez az eredmény jelentős mérföldkő a társaságnak, mivel megkönnyíti a fenntarthatóság nyomon követését a teljes folyamatban és az ellátási láncban, a nyersanyagok beszerzésétől a végtermékekig. A cég egyébként az EcoVadistól arany minősítést kaptak, amely az Apollo Tyres-t a világ legjobb 5 százalékába sorolta az üzleti fenntarthatósági értékelések terén.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu