Sokk a Mátrában! Erre a látványra még senki sincs felkészülve!
Korábban beköszöntött az ősz a bükkösökbe. Az aszály ellen a párologtatás csökkenésével válaszoltak a fák a Kékesen.
Az Erdőrezervátum Program híradása alapján a Heves vármegyei erdők is megsínylették az idei aszályt. A korábbi években is írtunk arról, hogy a csapadékhiány miatt hamarabb kezdték el hullatni lombjaikat a fák és erre idén is láthattunk példákat, hiszen megsárgult levelek potyogtak a fákról nyár közepén. Saját tapasztalat, hogy az orgona egyik napról a másikra lehullatta leveleit, aztán a csapadék érkeztével virágok jelentek meg a bokron.
Az erdorezervatum.hu-n megjelent cikk szerint aszály idején az óriás bükkfák a túlélés érdekében már a nyár folyamán ledobják leveleiket, hogy drasztikusan csökkentsék a párologtatást, a vízvesztést. Ez a végső védekezési mechanizmus segíti a törzs és a gyökérzet életben maradását a forró, nyári, aszályos hónapokban. A Kékes gerincének északi letörése, amely a montán bükkösök és szurdokerdők szempontjából egyébként kedvező klimatikus helyzetben van. Az Erdőrezervátum szerint inkább csak volt, egyre gyakrabban él át forró, nyári heteket, hónapokat. 2025 nyarán ez már a második aszályos, száraz időszak, de a tél is rendkívül csapadékszegénynek bizonyult. A talajban nincs nedvesség, a hegyoldalban szokásos források, vízfolyások és szivárgások is kiszáradtak.
A bükk az egyik legveszélyeztetettebb fafajunk
Aszály a Kékes védettebb oldalán is
Ezen a héten már a hamis ősz szindrómáit mutatta a Kékes Erdőrezervátum bükkös őserdő-maradványa. Az uralkodó faóriások jelentős része már lombtalan volt és van, amelyik a csúcsszáradás jeleit mutatta. A rendkívüli aszálynak legkitettebb rész a felső lombkoronaszint. Az egyes fák eltérő mértékben érzékenyek, de a talajállapot finom termőhelyi mintázata is megmutatkozhat a lombvesztés mozaikosságában. Az alsóbb szintek és az újulat kedvezőbb állapotban van, de a kényszerű és túl korai lombvesztés egyértelműen látszik. A levelek nagy része rászáradt az ágakra, de még nem hullott le. Makktermés egyáltalán nincs.
Bár az újulat és a fiatalabb fák általában védettebb helyzetben vannak, az aszálystressz nem kíméli őket sem. A lombvesztés már sok fiatal fánál is megmutatkozik. A korai lombvesztés következtében már augusztusban vastag, idei avartakaró alakult ki a lehullott falevelekből. Az elszáradt levelek mellett sok levél még zölden hullott le az aszály és a fák önvédelmi vészreakciója következtében.
