Sokk a Mátrában! Erre a látványra még senki sincs felkészülve!

Az Erdőrezervátum Program híradása alapján a Heves vármegyei erdők is megsínylették az idei aszályt. A korábbi években is írtunk arról, hogy a csapadékhiány miatt hamarabb kezdték el hullatni lombjaikat a fák és erre idén is láthattunk példákat, hiszen megsárgult levelek potyogtak a fákról nyár közepén. Saját tapasztalat, hogy az orgona egyik napról a másikra lehullatta leveleit, aztán a csapadék érkeztével virágok jelentek meg a bokron.

Az aszály miatt megszabadultak leveleiktől a bükkfák a Mátrában

Forrás: erdorezervatum.hu

Az erdorezervatum.hu-n megjelent cikk szerint aszály idején az óriás bükkfák a túlélés érdekében már a nyár folyamán ledobják leveleiket, hogy drasztikusan csökkentsék a párologtatást, a vízvesztést. Ez a végső védekezési mechanizmus segíti a törzs és a gyökérzet életben maradását a forró, nyári, aszályos hónapokban. A Kékes gerincének északi letörése, amely a montán bükkösök és szurdokerdők szempontjából egyébként kedvező klimatikus helyzetben van. Az Erdőrezervátum szerint inkább csak volt, egyre gyakrabban él át forró, nyári heteket, hónapokat. 2025 nyarán ez már a második aszályos, száraz időszak, de a tél is rendkívül csapadékszegénynek bizonyult. A talajban nincs nedvesség, a hegyoldalban szokásos források, vízfolyások és szivárgások is kiszáradtak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!