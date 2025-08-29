augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szomorú

1 órája

Sokk a Mátrában! Erre a látványra még senki sincs felkészülve!

Címkék#aszály#Kékestető#Mátra

Korábban beköszöntött az ősz a bükkösökbe. Az aszály ellen a párologtatás csökkenésével válaszoltak a fák a Kékesen.

Heol.hu

Az Erdőrezervátum Program híradása alapján a Heves vármegyei erdők is megsínylették az idei aszályt. A korábbi években is írtunk arról, hogy a csapadékhiány miatt hamarabb kezdték el hullatni lombjaikat a fák és erre idén is láthattunk példákat, hiszen megsárgult levelek potyogtak a fákról nyár közepén. Saját tapasztalat, hogy az orgona egyik napról a másikra lehullatta leveleit, aztán a csapadék érkeztével virágok jelentek meg a bokron.

Az aszály miatt megszabadultak leveleiktől a bükkfák a Mátrában
Az aszály miatt megszabadultak leveleiktől a bükkfák a Mátrában
Forrás: erdorezervatum.hu

Az erdorezervatum.hu-n megjelent cikk szerint aszály idején az óriás bükkfák a túlélés érdekében már a nyár folyamán ledobják leveleiket, hogy drasztikusan csökkentsék a párologtatást, a vízvesztést. Ez a végső védekezési mechanizmus segíti a törzs és a gyökérzet életben maradását a forró, nyári, aszályos hónapokban. A Kékes gerincének északi letörése, amely a montán bükkösök és szurdokerdők szempontjából egyébként kedvező klimatikus helyzetben van. Az Erdőrezervátum szerint inkább csak volt, egyre gyakrabban él át forró, nyári heteket, hónapokat. 2025 nyarán ez már a második aszályos, száraz időszak, de a tél is rendkívül csapadékszegénynek bizonyult. A talajban nincs nedvesség, a hegyoldalban szokásos források, vízfolyások és szivárgások is kiszáradtak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Aszály a Kékes védettebb oldalán is

Ezen a héten már a hamis ősz szindrómáit mutatta a Kékes Erdőrezervátum bükkös őserdő-maradványa. Az uralkodó faóriások jelentős része már lombtalan volt és van, amelyik a csúcsszáradás jeleit mutatta. A rendkívüli aszálynak legkitettebb rész a felső lombkoronaszint. Az egyes fák eltérő mértékben érzékenyek, de a talajállapot finom termőhelyi mintázata is megmutatkozhat a lombvesztés mozaikosságában. Az alsóbb szintek és az újulat kedvezőbb állapotban van, de a kényszerű és túl korai lombvesztés egyértelműen látszik. A levelek nagy része rászáradt az ágakra, de még nem hullott le. Makktermés egyáltalán nincs.

Bár az újulat és a fiatalabb fák általában védettebb helyzetben vannak, az aszálystressz nem kíméli őket sem. A lombvesztés már sok fiatal fánál is megmutatkozik. A korai lombvesztés következtében már augusztusban vastag, idei avartakaró alakult ki a lehullott falevelekből. Az elszáradt levelek mellett sok levél még zölden hullott le az aszály és a fák önvédelmi vészreakciója következtében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu