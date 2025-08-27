1 órája
Kiszámoltuk, mennyivel csökkentené a megyei béreket a többkulcsos személyi jövedelemadó
Egy mediánbért kereső Heves vármegyei dolgozó havonta hatezer, az átlagbért kereső pedig 15 ezer forint plusz adót fizethetne a Tisza-párt által tervezett többkulcsos SZJA esetén. A bruttó átlagkereset Heves vármegyében 633 ezer forint volt az idei második negyedévben.
Az Index szerint a Tisza párt készítette azt a dokumentumot, amely a progresszív adózáshoz való visszatérésről szól. Ezek szerint a jelenlegi egy helyett három adókulcsra volna szükség, ötmillió forintos jövedelemig maradna a jelenlegi 15 százalék, az 5-15 millió forint közötti rész 22, a 15 millió forint fölötti rész pedig 33 százalékkal adózna, ha megvalósulna. A közepes adókulcs már a bruttó átlagkeresetet is érintené.
Ezek szólnak az egykulcsos és a többkulcsos adórendszerek mellett és ellen
Az egykulcsos adórendszert versenyképességi okok miatt vezetik be, csökkenti az adóelkerülés mértékét, egyszerű, illetve azt várják tőle, hogy csökkentse a kivándorlást, de több munkahely teremtését is remélik általa a gazdagabbaktól, hátránya nyilván, hogy csökkentheti az adóbevételt. A progresszív adózás hátránya lehet, ha a dolgozók kevesebbet keresnek, kevesebbet takarítanak meg és kevesebbet is fogyasztanak, ez pedig a gazdasági növekedést befolyásolhatja negatívan.
Ennyit visznek haza a hevesiek: nem mindegy, melyik ágazatban dolgozol
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Hevesben 633 ezer forint volt a bruttó átlagkereset
Megnéztük, mennyivel változna a Heves megyeiek adóterhe, ha többkulcsos személyi jövedelemadót vezetnének be. Az ötmillió forintos 15 százalékos határ havi bruttó 416,6 ezer forintos jövedelmet, illetve jövedelemrészt jelent, minden efölötti százezer forintból hétezer forint maradna az államkasszában. A Heves vármegyei bruttó átlagkereset az idei második negyedévben 633 ezer 212 forint volt (húszezer forinttal több az első negyedévinél), azaz körülbelül 216 ezer forint adózna 22 százalékkal, ami havonta 15 ezer 158 forint SZJA befizetését jelentené azoknak, akiknek kell fizetniük, mert nem élveznek mentességet. A jelenlegi nettó átlagkereset Hevesben 435,6 ezer forint volt a KSH szerint, azaz ez 420 ezer forintra csökkenne.
A bruttó mediánbér Heves vármegyében 506 ezer forint körül lehetett (a nettó pedig 348,5 ezer forint), akiknek ekkora összeg szerepel a bérpapírjukon, azoknak 6253 forint plusz levonással kell számolniuk, ha semmilyen módon nem jogosultak mentességre, vagy visszatérítésre. Különbség van fizikai és szellemi munkavállalók átlagkeresete között is, a progresszív adózás a szellemi foglalkoztatottakat jobban érintené, hiszen náluk 817 ezer forintos átlagkeresetet mutatott ki a KSH, míg a fizikai dolgozók esetében jóval kevesebb, 514 ezer forint a bruttó átlagkereset.
Energetikai ágazatot érinthet a több elvonás
A 33 százalékos elvonás olyanokat érinthet a megyében, akiknek havi bruttó munkabére 1 millió 250 ezer forint fölött alakul, ezek többnyire a felső vezetőket jelentik. Ezen kívül a KSH ágazati számai szerint megyénkben a bányászati, energiaipari szellemi munkakörben dolgozóknál haladja meg az átlagkereset az említett összeget.
A fentiekben a munkajövedelmet taglaltuk, természetesen azoknak, akiknek van a havi keresetük mellett SZJA-köteles egyéb jövedelmük, azok arányosan többet fizethetnek egy több adókulcsos adórendszerben, amennyiben nincsenek egyéb kompenzációk.
Így történt pontosan a mátrai buszbaleset, ezt nem tudta kivédeni a buszsofőr – egy gyerek is megsérült – fotókkal
Megdöbbentő, mi történt záráskor a Dobó téri Food Truck Show-n, kétségbeesetten fordultak az egriekhez
Kislányával indult vásárolni, nem tért haza az édesanya – nagy erőkkel keresik Egertől nem messze