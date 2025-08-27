Kiszámoltuk, mennyivel csökkentené a megyei béreket a többkulcsos személyi jövedelemadó

Az Index szerint a Tisza párt készítette azt a dokumentumot, amely a progresszív adózáshoz való visszatérésről szól. Ezek szerint a jelenlegi egy helyett három adókulcsra volna szükség, ötmillió forintos jövedelemig maradna a jelenlegi 15 százalék, az 5-15 millió forint közötti rész 22, a 15 millió forint fölötti rész pedig 33 százalékkal adózna, ha megvalósulna. A közepes adókulcs már a bruttó átlagkeresetet is érintené.

A Heves megyei bruttó átlagkereset az idei második negyedében 633 ezer forint volt, a nettó 435 ezer forint

Forrás: Haon-archív

Ezek szólnak az egykulcsos és a többkulcsos adórendszerek mellett és ellen

Az egykulcsos adórendszert versenyképességi okok miatt vezetik be, csökkenti az adóelkerülés mértékét, egyszerű, illetve azt várják tőle, hogy csökkentse a kivándorlást, de több munkahely teremtését is remélik általa a gazdagabbaktól, hátránya nyilván, hogy csökkentheti az adóbevételt. A progresszív adózás hátránya lehet, ha a dolgozók kevesebbet keresnek, kevesebbet takarítanak meg és kevesebbet is fogyasztanak, ez pedig a gazdasági növekedést befolyásolhatja negatívan.