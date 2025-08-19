16 perce
Az egri Bitskey uszoda felújítása mellett további milliárdos beruházások is megvalósulhatnak Hevesben
Víztározó északon és délen, ivóvizes beruházások, tornatermek, turisztikai támogatások a következő évtized tervei közt. Vidéki és egri fejlesztések is fölkerültek a tízezer milliárdos listára.
Iskolafejlesztések, sport- és ivóvizes beruházások és vízhez kapcsolódó projektek is helyet kaptak azon a listán, amelyek megvalósításáról kormányhatározat születhet. Tíz évre előre határoznák meg azokat a beruházásokat, amelyek európai uniós, illetve hazai költségvetési forrásokból valósulhatnak meg országszerte, illetve Heves vármegyében. Egri fejlesztések is vannak a tervek között, de jutna speciális nagyberuházás Észak-Hevesbe és Dél-Hevesbe is.
A legnagyobb beruházás ezek közül egy vízhez kapcsolódó fejlesztés, méghozzá a Terpes-Pétervásárai dombvidéki tározó építése, a Tarnán építendő völgyzáró gát építésének és az egyéb munkák becsült költsége 24 milliárd forint. A környéken lenne más vizes fejlesztés is, de ezek az ivóvíz-ellátást javítanák, mivel az utóbbi években rendre problémák akadtak vele a hőségnapok alkalmával, ilyenkor korlátozásokat kellett bevezetni. A Felső-Mátra biztonságos vízellátása elnevezésű projektre jelenleg 11,25 milliárd forintot szánnának, míg Ivádot Pétervásárával kötnék össze vezetékkel, hogy megszüntessék az aszályos időszakban tapasztalható ivóvíz hozamcsökkenést 1,2 milliárd forintból. Kisköre ivóvízhálózatának rekonstrukciójára 2,609 milliárd forintot szánna az állam.
Ha víz és Kisköre, akkor szóba került a vízerőmű és a Tisza-tó is. A nevesített projektek között szerepel a Kiskörei uszadékfogó, valamint monitoring rendszer kialakítása a Kiskörei Vízlépcső felvizén és Téli Kikötőben, ennek költségvetése 6,477 milliárd forint lehet. Ennél is többe, 13 milliárd forintba kerülhet egy turisztikai projekt, a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése. Ezeknél kisebb fejlesztés lehet a hevesi strand befejezése három milliárd forintból, illetve a sarudi Tisza-tó Sail Vitorlás Bázis létesítése 350 millió forintból. Sarudon a szivornya átépítése 160 millió forintba kerülhet.
Tornatermek, tanuszodák
A vizes témával átevezhetünk az oktatásra is. Még 2017-ben ígérték meg a tanuszoda-építési programban azt, hogy előbb-utóbb Pétervásárán is lesz egy ilyen létesítmény. A tíz éves fejlesztési tervbe be is tették ennek megépítését, az A2+ típusú tanuszoda tervezett költsége 1560,8 millió forint. Egerben szinte ugyanennyibe, 1,597 milliárd forintba kerülne a Balassi Bálint Általános Iskola tanmedencéjének rekonstrukciója. Ezt még 2011-ben zárták be, azóta TAO-ból szerették volna felújítani. Szintén egri projekt a Bitskey Aladár uszoda felújítása és korszerűsítése, ez sokkal olcsóbb lenne, mint egy új uszoda létesítése (és még a régi felújítása így is elkerülhetetlen lenne). Az államnak átadni tervezett uszoda felújításának költsége előre láthatólag 4,8 milliárd forint.
A további nevesített közoktatási beruházások kivétel nélkül tornaterem-építések Hevesben. A Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskoláé 894 millió, az átányi Hanyi-menti Általános Iskoláé 512,582 millió, az Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskoláé 506,765 millió, az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Árpád Fejedelem Tagiskolájáé 685,342 millió, a Mezőtárkányi Általános Iskoláé 484,875 millió, a Gyöngyöstarjáni Általános Iskoláé 509,166 millió forintba kerülhet a tervezet szerint.
Egri fejlesztések: kórház, járási hivatal, egyetem, vár
Az egri fejlesztések között a felsőoktatásban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 10,4 milliárdos beruházási csomagra számíthat, és kap pénzt a gyöngyösi képzési hellyel rendelkező, gödöllői MATE is, méghozzá majdnem 76 milliárd forintot, de nem tudni, ebből a Károly Róbert Campusra mennyit költenének.
Az egészségügyi intézmények közül a Markhot Ferenc Kórház és a Mátrai Gyógyintézet is fejlesztési forráshoz juthat, mindkét kórház két projekttel szerepel a felsorolásban. Az egri kórház energetikai korszerűsítésére 2,321 milliárd forintba, az új rezidensszárny építése 1,742 milliárd forintba kerülhet. A parádi kórház két részletben félmilliárd forintra számíthat.
Régóta húzódik az egri fejlesztések közül az új Egri Járási Hivatal épületének elkészítése is, többször írtunk róla mi is, most négymilliárd forintos tervezett költségkerettel szerepel a felsorolásban, és talán a következő öt évben meg is valósulhat. A Hevesi Rendőrkapitányság épületének energetikai felújítására elnyert uniós támogatás van, a beruházás 716 millió forintba kerülhet.
Recsken az emlékhely és a bánya körül várható mozgás
Az egri vár az utóbbi időszakban nem maradt ki a fejlesztésekből és úgy tűnik, a következő évtizedben sem fog, a különböző munkákra, újjáépítésekre tízmilliárd forint is érkezhet a városba. A megye másik – sajnos más okból - emblematikus emlékhelye, a Recski Nemzeti Emlékpark sokat tologatott építése jelen állás szerint ötmilliárd forintból valósulhat meg, ha rá kerül a sor. Érdekes, hogy az állami beruházások közt szerepel a kompolti Grassalkovich-kastély 300 millió forintos felújítása, miközben az állami vagyonkezelő épp eladásra hirdeti az ingatlant.
Visszatérve Recskre, a bánya évtizedekkel ezelőtt bezárt, de folyamatosan reménykednek az újranyitásban. A következő tíz évben nem ez történik majd, hanem veszély-elhárítás. A H1 meddőhányót véglegesen bezárnák három milliárd forintból, s bővítenék a terület csurgalékvízgyűjtőjét is, 1,27 milliárd forintból. A Katalin táró lezárása 508 millió forintot szánnának valamikor a következő években.
