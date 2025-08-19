Az egri Bitskey uszoda felújítása mellett további milliárdos beruházások is megvalósulhatnak Hevesben

Iskolafejlesztések, sport- és ivóvizes beruházások és vízhez kapcsolódó projektek is helyet kaptak azon a listán, amelyek megvalósításáról kormányhatározat születhet. Tíz évre előre határoznák meg azokat a beruházásokat, amelyek európai uniós, illetve hazai költségvetési forrásokból valósulhatnak meg országszerte, illetve Heves vármegyében. Egri fejlesztések is vannak a tervek között, de jutna speciális nagyberuházás Észak-Hevesbe és Dél-Hevesbe is.

Egri fejlesztések is az állami beruházási listán

A legnagyobb beruházás ezek közül egy vízhez kapcsolódó fejlesztés, méghozzá a Terpes-Pétervásárai dombvidéki tározó építése, a Tarnán építendő völgyzáró gát építésének és az egyéb munkák becsült költsége 24 milliárd forint. A környéken lenne más vizes fejlesztés is, de ezek az ivóvíz-ellátást javítanák, mivel az utóbbi években rendre problémák akadtak vele a hőségnapok alkalmával, ilyenkor korlátozásokat kellett bevezetni. A Felső-Mátra biztonságos vízellátása elnevezésű projektre jelenleg 11,25 milliárd forintot szánnának, míg Ivádot Pétervásárával kötnék össze vezetékkel, hogy megszüntessék az aszályos időszakban tapasztalható ivóvíz hozamcsökkenést 1,2 milliárd forintból. Kisköre ivóvízhálózatának rekonstrukciójára 2,609 milliárd forintot szánna az állam.

Ha víz és Kisköre, akkor szóba került a vízerőmű és a Tisza-tó is. A nevesített projektek között szerepel a Kiskörei uszadékfogó, valamint monitoring rendszer kialakítása a Kiskörei Vízlépcső felvizén és Téli Kikötőben, ennek költségvetése 6,477 milliárd forint lehet. Ennél is többe, 13 milliárd forintba kerülhet egy turisztikai projekt, a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztése. Ezeknél kisebb fejlesztés lehet a hevesi strand befejezése három milliárd forintból, illetve a sarudi Tisza-tó Sail Vitorlás Bázis létesítése 350 millió forintból. Sarudon a szivornya átépítése 160 millió forintba kerülhet.

Tornatermek, tanuszodák

A vizes témával átevezhetünk az oktatásra is. Még 2017-ben ígérték meg a tanuszoda-építési programban azt, hogy előbb-utóbb Pétervásárán is lesz egy ilyen létesítmény. A tíz éves fejlesztési tervbe be is tették ennek megépítését, az A2+ típusú tanuszoda tervezett költsége 1560,8 millió forint. Egerben szinte ugyanennyibe, 1,597 milliárd forintba kerülne a Balassi Bálint Általános Iskola tanmedencéjének rekonstrukciója. Ezt még 2011-ben zárták be, azóta TAO-ból szerették volna felújítani. Szintén egri projekt a Bitskey Aladár uszoda felújítása és korszerűsítése, ez sokkal olcsóbb lenne, mint egy új uszoda létesítése (és még a régi felújítása így is elkerülhetetlen lenne). Az államnak átadni tervezett uszoda felújításának költsége előre láthatólag 4,8 milliárd forint.