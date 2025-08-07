A létezéséről sem tudtunk annak a luxusautónak, amit Hevesben hirdetnek - az ára pedig...

Jelenleg kétezernél is több eladó autót hirdetnek Heves vármegyéből a legnagyobb erre szakosodott portálon, a Hasznaltauto.hu-n, igaz, a 2035 példány közül 157 szalonautó. Érvényes magyar okmánya 1689 használt autónak van közülük, közülük a legolcsóbb egy Chevrolet Spark, amit már 150 ezer forintért hazavihetünk. A skála másik végén viszont a 30-40 milliós kocsik vannak, ezek között néztünk szét. A húszmilliós vételárat 27 autó éri el (kicsit csaltunk, egy Teslát tízezer forinttal a 20 millió alatt kínálják megvételre), ezek zöme Mercedes, Porsche, vagy BMW, de van köztük Volkswagen, Kia és Toyota és a már említett Tesla. A top ötöt magánszemély hirdeti az oldalon.

Ez a Corvette a legdrágább eladó autó Heves megye területén, az ára ötven millió forint

Forrás: hasznaltauto.hu

Ez a legdrágább eladó autó Hevesben

A legdrágább kocsi egy 49,9 millió forintra tartott Chevrolet Corvette Convertible 6,2 V8 USA. Az automata váltós levehető keménytetős cabrio 2023 augusztusában gördült le a szalagról, s mostanáig 22 ezer kilométert futott. A V8-as motor 495 lóerővel mozgatja a másfél tonnás kasznit és a maximum két utast, a száz kilométeres sebességet 3,5 másodperc éri el. A hátsó kerék hajtású autó benzines és szolid 12,4 literes fogyasztást adtak meg hozzá, bár valószínűleg, aki megveszi, annak a tankolása nem okoz gondot. Műszaki vizsga 2027. júniusig van rajta. A lőrinci eladó azt írja, van egy szintén fekete színű, sorszámozott, 70 éves jubileumi kiadás is belőle, plusz 15 millióért. A hirdető másik autót, de ingatlant is beszámít.

Egy 2020-as Porsche 911 Carrera Gyöngyösről

A második helyezett egy gyöngyösi Porsche 911 Carrera PDK, amelyet 44,6 millióért hirdetnek. A klasszikus, boxermotoros, hátsó kerekes sportkocsit 2020 szeptemberében gyártották, 74 ezer kilométert tettek bele eddig. Az autót 385 lóerős három literes motor hajtja, 4,2 másodperc alatt van százon és 2026 októberig érvényes a műszakija.