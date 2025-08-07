1 órája
A létezéséről sem tudtunk annak a luxusautónak, amit Hevesben hirdetnek - az ára pedig...
Százötvenezer forinttól ötven millió forintig terjed a használt autók árskálája Heves vármegyében. Megnéztük az eladó autók jelenlegi kínálatát, mégis, milyen kocsikat adnak egy lakás áráért?
Jelenleg kétezernél is több eladó autót hirdetnek Heves vármegyéből a legnagyobb erre szakosodott portálon, a Hasznaltauto.hu-n, igaz, a 2035 példány közül 157 szalonautó. Érvényes magyar okmánya 1689 használt autónak van közülük, közülük a legolcsóbb egy Chevrolet Spark, amit már 150 ezer forintért hazavihetünk. A skála másik végén viszont a 30-40 milliós kocsik vannak, ezek között néztünk szét. A húszmilliós vételárat 27 autó éri el (kicsit csaltunk, egy Teslát tízezer forinttal a 20 millió alatt kínálják megvételre), ezek zöme Mercedes, Porsche, vagy BMW, de van köztük Volkswagen, Kia és Toyota és a már említett Tesla. A top ötöt magánszemély hirdeti az oldalon.
Ez a legdrágább eladó autó Hevesben
A legdrágább kocsi egy 49,9 millió forintra tartott Chevrolet Corvette Convertible 6,2 V8 USA. Az automata váltós levehető keménytetős cabrio 2023 augusztusában gördült le a szalagról, s mostanáig 22 ezer kilométert futott. A V8-as motor 495 lóerővel mozgatja a másfél tonnás kasznit és a maximum két utast, a száz kilométeres sebességet 3,5 másodperc éri el. A hátsó kerék hajtású autó benzines és szolid 12,4 literes fogyasztást adtak meg hozzá, bár valószínűleg, aki megveszi, annak a tankolása nem okoz gondot. Műszaki vizsga 2027. júniusig van rajta. A lőrinci eladó azt írja, van egy szintén fekete színű, sorszámozott, 70 éves jubileumi kiadás is belőle, plusz 15 millióért. A hirdető másik autót, de ingatlant is beszámít.
A második helyezett egy gyöngyösi Porsche 911 Carrera PDK, amelyet 44,6 millióért hirdetnek. A klasszikus, boxermotoros, hátsó kerekes sportkocsit 2020 szeptemberében gyártották, 74 ezer kilométert tettek bele eddig. Az autót 385 lóerős három literes motor hajtja, 4,2 másodperc alatt van százon és 2026 októberig érvényes a műszakija.
A harmadik helyezett M3-as BMW Egerben várja új tulajdonosát. A világosszürke, a karbon üléseket kivéve full extrás szedán 37,999 millió forintot kóstál. Az autó bő egy éve hagyta el a szalont, 2024. májusában készült, 510 lóerős motorral, összkerékhajtással 8 sebességes automata tiptronic váltóval. A forgalmija 2027 májusig érvényes. Az eladó szerint szalon állapotú, Harman Kardon hangrendszer, ülésszellőztetés, karbon tető, elektromos ülés, 360-as kamera, videófelvétel, kapcsolható összkerékhajtás és egyéb extrák jellemzik.
Sportos érzet után a kényelem dominál
A negyedik legdrágább autó jelenleg Hevesben – mármint használt – egy Mercedes Benz GLS 400d városi terepjáró 4Matic 9G-tronic váltóval, ennek ára 32,999 millió forint. Az egri gépjármű eddig 105 ezer kilométert futott, két és fél tonnás monstrum, 330 lóerős, három literes dízelmotor jár hozzá, 2021 szeptemberében gyártották, és idén szeptemberig van műszakija, a garancia is eddig érvényes rá, de ez meghosszabbítható. Az eladó szerint a kocsi kitűnő állapotú, ritka összeállítású, a luxus, kényelem és technológia tökéletes találkozása. Hat személyes kivitel, de a második sorban két különálló kapitány ülések vannak (a harmadikban pedig két csökkentett komfortú hely), Burmester 3D High-End hifirendszer, Offroad csomag, hő- és hangszigetelt dupla üvegezés, levegőminőség csomag, 360 fokos kamera, masszázsülések és AMG optikai csomag is jellemzi. Mivel céges autó, ÁFÁ-s árral eladó.
A listán ötödik helyen szerepel egy szintén a lőrinci eladó által hirdetett GMC Sierra. Az amerikai pick upot három literes, 281 lóerős TDI motor mozgatja (fogyasztása 10,7 liter vegyes használatban), automata váltóval, összkerékhajtással, ami kell is hozzá, mert üresen is két és fél tonnás jószág. 2023. augusztusi gyártmány, műszakija 2027 júniusig érvényes, jelenleg 24 ezer 500 kilométer van benne. Az eladó szerint terepen is megállja a helyét, van benne felező és differenciál zár, gyárilag emelt és erősített futómű van alatta, zárható és szigetelt a plató teteje. A hirdető szerint nem kell ÁFÁ-t fizetni, úgy is bevihető vállalkozásba. A többitől eltérően ezen van valamiféle vonóhorog is, ezt a többi luxusjárgány közül egy Mercedes GLE 350E mondhatja el, 27,75 millióért.
Az új autók is hasonló árban
A portálon mint említettük, új autókat is hirdetnek, ezek közt is van, amelyik beférne a TOP5-be, például egy VW Touareg, amelynek teljes ára 38,9 millió forint, de akciósan most 32,95 millióért elvihető. A szalonnál egyébként vannak más, közel 40 milliós Multivanok és Touaregek is. A hirdetők más nagy értékű autókat is több milliós akciókkal igyekeznek értékesíteni.
Szétnéztünk a megyei autószalonok kínálatában is, itt jellemzően 20-27,5 millióba kerülnek a legdrágább modellek (bár ezek alapárak), Vannak persze a kínálatban 60-80-100 milliós modellek is, de azokat nem valószínű, hogy készleten is tartják.
