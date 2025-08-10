Ilyen lakásokat kapsz Hevesben száztól háromszáz millióig

Szétnéztünk a nagyobb ingatlanos portálokon, hogy megnézzük, melyek a legdrágább eladó lakások ma Heves vármegyében. A legmagasabb árat, majdnem háromszáz millió forintot egy egri ingatlanért kérik a tulajdonosok. Vannak azonban kakukktojások is hirdetések között, hiszen félkész épületet, valamint egykori iskolát és társasházat is kínálnak befektetőknek, hogy folytassák az építkezést, illetve alakítsanak ki lakásokat az épületekben. Nagyjából két tucatnyi olyan lakás van a megyében, amelyért legalább száz millió forintot remélnek az eladók.

Az eladó lakások között a legdrágábban most egy 295 millió forintba kerülő egri ingatlant hirdetnek.

Forrás: ingatlan.com

A listavezető így augusztus elején egy egri, Mecset utcai lakás, amelynek irányára 295 millió forint - ezzel a legdrágább eladó egri lakás is egyben - , ezért egy 204 négyzetméteres, felújított, összkomfortos, öt szobás ingatlant kaphat a vásárló. A hirdetés szerint a megvételre kínált ingatlan a vár alatt található, a lakásból az egyik bástyára nyílik kilátás. Bár társasházban van, külön bejárattal rendelkezik a műemlékvédelmi hivatal által támasztott követelményeknek megfelelően felújított lakás. Az ingatlan két szintes, lent egy szoba, fürdőszobák, infraszauna és nappali, amerikai konyha található, fent nappali és két szoba, gépesített konyha, fürdőszoba található.

Eladó lakások legfeljebb később lesznek belőlük

Árban a két kakukktojás hirdetés következik, előbb a lőrinci, Mátravidéki Erőmű településrészen található egykori iskola, amely 3250 négyzetmétere alapterületű és az telek mérete meghaladja a 8000 négyzetmétert. Az idősek otthonának szánt épület és telek ára 280 millió forint.

Azután egy befejezetlen hatvani építkezés 250 millióért, amiért 1600 négyzetméternyi telket és egy félkész épületet kap a beruházó. A hirdetés szerint Hatvan belvárosában található a befejezésre váró 33 lakásos, négy üzlethelyiséges, 16 garázsos társasház. Az épület jelenleg az első emeletig van elkészítve, téglából épült. A hirdető szerint befejezhető társasházként is, de elhelyezkedése miatt, munkásszállónak, magánklinikának, vagy idősek otthonának is alkalmas lehet.