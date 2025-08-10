56 perce
Ilyen lakásokat kapsz Hevesben száztól háromszáz millióig
Új építésű és régi is található Heves megye legdrágább lakásai között. Az eladó lakások közé a hirdetők befejezésre váró épületeket is csempésztek.
Szétnéztünk a nagyobb ingatlanos portálokon, hogy megnézzük, melyek a legdrágább eladó lakások ma Heves vármegyében. A legmagasabb árat, majdnem háromszáz millió forintot egy egri ingatlanért kérik a tulajdonosok. Vannak azonban kakukktojások is hirdetések között, hiszen félkész épületet, valamint egykori iskolát és társasházat is kínálnak befektetőknek, hogy folytassák az építkezést, illetve alakítsanak ki lakásokat az épületekben. Nagyjából két tucatnyi olyan lakás van a megyében, amelyért legalább száz millió forintot remélnek az eladók.
A listavezető így augusztus elején egy egri, Mecset utcai lakás, amelynek irányára 295 millió forint - ezzel a legdrágább eladó egri lakás is egyben - , ezért egy 204 négyzetméteres, felújított, összkomfortos, öt szobás ingatlant kaphat a vásárló. A hirdetés szerint a megvételre kínált ingatlan a vár alatt található, a lakásból az egyik bástyára nyílik kilátás. Bár társasházban van, külön bejárattal rendelkezik a műemlékvédelmi hivatal által támasztott követelményeknek megfelelően felújított lakás. Az ingatlan két szintes, lent egy szoba, fürdőszobák, infraszauna és nappali, amerikai konyha található, fent nappali és két szoba, gépesített konyha, fürdőszoba található.
Eladó lakások legfeljebb később lesznek belőlük
Árban a két kakukktojás hirdetés következik, előbb a lőrinci, Mátravidéki Erőmű településrészen található egykori iskola, amely 3250 négyzetmétere alapterületű és az telek mérete meghaladja a 8000 négyzetmétert. Az idősek otthonának szánt épület és telek ára 280 millió forint.
Azután egy befejezetlen hatvani építkezés 250 millióért, amiért 1600 négyzetméternyi telket és egy félkész épületet kap a beruházó. A hirdetés szerint Hatvan belvárosában található a befejezésre váró 33 lakásos, négy üzlethelyiséges, 16 garázsos társasház. Az épület jelenleg az első emeletig van elkészítve, téglából épült. A hirdető szerint befejezhető társasházként is, de elhelyezkedése miatt, munkásszállónak, magánklinikának, vagy idősek otthonának is alkalmas lehet.
Egerben, a Homok utcában található egy 165 millió forintért hirdetett lakás, amelynek két szintje 353 négyzetéteres. És valójában négy lakás, a hirdető szerint „új építésű, kulcsrakész állapotban, azonnal költözhető 4 lakásos ingatlan közvetlenül tulajdonostól eladó”. A hirdetés szerint a gáz-, víz-, áramellátás lakásonként elosztva teljesen kiépítve, egyedi méretű konyhák készen, klímák, redőnyök, szúnyoghálók és modern mennyezeti lámpák felszerelve. Minden lakáshoz különálló, saját fürdőszoba tartozik. A belső udvar négy autó részére kialakított gépkocsibeállóval rendelkezik.
Nagy teraszok, erkélyek
Van azonban 160 millió forintért egri, belvárosi lakás is, ami valóban egy. Az 1983-ban épült sorházi, hétszobás lakás 252 négyzetméteres, és három belső szintre tagozódik. Található benne három fürdőszoba, van pincéje, külön helyrajzi számon lévő üzlethelyisége is. A hirdetés szerint panziónak is alkalmas.
Szintén egri az a 155 millió forintra tartott lakás, amelynek alapterülete 150 négyzetméteres és két erkéllyel is rendelkezik, amelyek 20 négyzetmétert tesznek ki. A hirdetés szerint négy szobás, előszobás, konyhás, két fürdőszobás az ingatlan. A társasház belső udvarában garázs is tartozik hozzá.
A legdrágább eladó gyöngyösi lakás jelenleg egy 143 millió forintra értékelt, 120 négyzetméteres, három és fél szobás luxuslakás a Kemény János utcában, a Deli-tó partján lévő lakóparkban. A hirdetés szerint 2023-ban épült és az épület legfelső szintjén található, de nem tetőtéri. Van hozzá 45 négyzetméteres erkély is, opcionálisan pedig még parkoló, de azért plusz hatmillió forintot kell fizetni. Az ingatlan B energiaosztályú.
A Hajdúhegyen 139,9 millió forintért hirdetnek egy 2021-ben épült, összkomfortos, 140 négyzetméteres tetőtéri luxuslakást ez nyolclakásos társasházban. A három szoba mellett van 35 négyzetméternyi terasza is. Parkolni teremgarázsban lehet. A hirdetés szerint két kényelmes hálószobája, hatalmas nappalija, spájza és nagy fürdőszobája van, hűtése-fűtése energiatakarékos, padlófűtés és modern hőszivattyús rendszerrel szerelt, illetve klimatizált.
Vannak persze olyan eladó lakások is, amelyek beleférnek a kedvezményes hitelbe.
