3 órája
A meghirdetett földek ötödére akadt vevő Hevesben
A húszból négy árverésre meghirdetett állami földdarabra volt vevő júliusban Heves megyében. Egy ingatlanért nagy csata folyt a licitálók között a földárverésen.
Júliusban országszerte több mint 13 ezer hektár, Heves vármegyében 311 hektár földet értékesített volna árverés útján az állam a nyár folyamán. A Nemzeti Földügyi Központ szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett vegyes művelési ágú földrészleteket is meghirdetett, összesen 381 darabot. A földárverés Hevesben 463 millió forint bevételt jelenthetett volna a központi költségvetésnek, ha minden földdarab gazdára talál, a vásárlók pedig összesen 5235 aranykorona értékű termőföldhöz juthattak volna.
A 11-26 hektár közötti, húsz Heves vármegyei földrészlet közül csupán négy talált gazdára, amelyek értékesítése összesen 125 millió forint bevételt eredményez az államkasszának. Árvereztek átányi, besenyőtelki, domoszlói, egerfarmosi, egerszóláti és felsőtárkányi ingatlanegyütteseket, továbbá istenmezejei, nagyrédei, novaji, ostorosi, sarudi, tarnaörsi, tiszanánai és visontai földeket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Négy eredményes földárverés
Ezek közül csak a novaji, ostorosi és sarudi ingatlanok iránt volt érdeklődés, köztük a legnagyobb területű, 26,3 hektáros és 319 aranykoronás sarudi szántóra, ez volt egyben a legértékesebb is, 44 millió forint fölött volt a kikiáltási ára. Nagy csata volt az ingatlanért, ugyanis végül 70 millió forintért talált gazdára, a nyertes licitáló a füzesabonyi Veres Patrik lett. A területnek idén októberig bérlője a Multiton Kft.
Heves egy része kalapács alatt - itt vehetsz olcsóbban földeket
A további három, eredményes árverés kikiáltási áron fejeződött be. A 12 hektáros novaji legelőt az ostorosi dr. Molnár Róbert vásárolhatja meg 12,4 millió forintért, a 10,7 hektáros ostorosi szántót 23,57 millió forintért Soltészné Tarnai Éva veheti meg, míg a 17 hektáros, majdnem 19 millió forintot érő sarudi legelő vevője Karkus János. Ezen a területen is van bérlő gazdálkodó, 2026. októberéig.
Az elmúlt években változó földtörvény alapján az elővásárlási jog gyakorlására kizárólag az árverésen volt lehetőség, ezért az elővásárlóként jogot gyakorolni kívánó személyeknek is regisztrálniuk kellett az árverésre, árverezőként és elővásárlóként is.
Turisták szúrták ki, mi lapul a várudvaron, de az Eger-patak rejtélye még ennél is meghökkentőbb
El sem hiszed, melyik énekes járt a Szépasszony-völgyben - még a főiskolát is itt végezte el