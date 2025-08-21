A meghirdetett földek ötödére akadt vevő Hevesben

Júliusban országszerte több mint 13 ezer hektár, Heves vármegyében 311 hektár földet értékesített volna árverés útján az állam a nyár folyamán. A Nemzeti Földügyi Központ szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett vegyes művelési ágú földrészleteket is meghirdetett, összesen 381 darabot. A földárverés Hevesben 463 millió forint bevételt jelenthetett volna a központi költségvetésnek, ha minden földdarab gazdára talál, a vásárlók pedig összesen 5235 aranykorona értékű termőföldhöz juthattak volna.

A földárverésen jelenleg is bérelt, művelt területekre is lehet licitálni

A 11-26 hektár közötti, húsz Heves vármegyei földrészlet közül csupán négy talált gazdára, amelyek értékesítése összesen 125 millió forint bevételt eredményez az államkasszának. Árvereztek átányi, besenyőtelki, domoszlói, egerfarmosi, egerszóláti és felsőtárkányi ingatlanegyütteseket, továbbá istenmezejei, nagyrédei, novaji, ostorosi, sarudi, tarnaörsi, tiszanánai és visontai földeket.

Négy eredményes földárverés

Ezek közül csak a novaji, ostorosi és sarudi ingatlanok iránt volt érdeklődés, köztük a legnagyobb területű, 26,3 hektáros és 319 aranykoronás sarudi szántóra, ez volt egyben a legértékesebb is, 44 millió forint fölött volt a kikiáltási ára. Nagy csata volt az ingatlanért, ugyanis végül 70 millió forintért talált gazdára, a nyertes licitáló a füzesabonyi Veres Patrik lett. A területnek idén októberig bérlője a Multiton Kft.