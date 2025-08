Kevesen tudják, pedig sokaknak illene: így adóztat meg a NAV, ha túl sok cuccot adsz el

Ezek a vásárok általában népszerűek

– Néhányszor már szerveztem itthonra garázsvásárt, amikor a három gyermekem kinőtt ruháit, az ő megunt játékaikat és az egyéb felszereléseinket hirdettem meg. Aztán persze kerültek a portékák közé konyhai és háztartási dolgok is – menet közben úgy gondoltam, azoknak is jobb sorsuk lenne másoknál –, és szerencsére az áruba bocsátott holmik nagyobb részétől sikeresen meg is váltunk. Azt tapasztaltam, az emberek szeretnek olyan helyekre menni, ahol maguk kereshetik meg a számukra akár kincset érő dolgokat, illetve amiatt is kedvelt volt mindig az ilyen esemény, hogy egy helyen jóval több mindent tudtak egyszerre megvenni, s természetesen jóval kedvezőbb áron, mintha újakat vettek volna – mondta el Eszter, egri édesanya.