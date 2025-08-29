2 órája
160-nal száguldhatnak a vonatok Hevesben – mutatjuk, hol és mit terveznek
A jelenlegi szolgáltatási szint tartása, vagy a vonal fejlesztése? Egyelőre előkészítési, részben tervezési fázisban van a Hatvan-Füzesabony vasútvonal felújítása.
Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkárát kérdeztük Poroszlón, hogyan tervezik a Hatvan-Füzesabony vasútvonal felújítását. Mint mondta, az Európai Beruházási Bank hiteléből és állami forrásból tervezett fejlesztések előkészítés alatt vannak. Ezzel kapcsolatban a közlekedési vállalat munkatársai helyben folyamatos tájékoztatást fognak adni, már csak az utasok szempontjából is, hogy lássák azt, hogy hol és milyen időszakban lesz szükség vonatpótló buszok beállítására. Kérdeztük arról is, mi lesz a Szilvásvárad-Putnok vasútvonallal, van-e remény, hogy egyszer újranyitják.
Az államtitkár szerint külön foglalkoznak azokkal a vasúti szakaszokkal, ahol különösen turisztikai szempontból van nagy jelentősége a vasúti fejlesztésnek. Ezekben is előkészítő munka zajlik. Ahol valóban olyan hagyománya van a turisztikai szempontból történő vasúti közlekedésnek, mint például az érintett szakaszon, ott megfelelő minőségben a helyiekkel egyeztetve tudnak olyan felújításokat végezni, amelyek szintén hozzá tudnak járulni az adott térség adott régió turisztikai vonzerejének további növeléséhez.
Listára tették a hatalmas terveket, ezek a forgalmas utak, vasúti szakaszok újulhatnak meg Hevesben
Bakcsi Máté MÁV Pályaműködtetési Zrt. fejlesztési és projekt-előkészítési igazgatója szerint tervezési folyamattal fognak indulni, aminek az előkészítését jelenleg végzik. Egy másik tervezés is zajlik ugyanerre a szakaszra és a környékbeli mellékvonalra vonatkozóan. A Hatvan-Füzesabony fővonalra vonatkozóan a 160 kilométer per órás vonatközlekedést biztosító műszaki feltételek tervezése zajlik, illetve van egy egyszerűsített felújítási javaslat is, a források függvényében fog eldőlni, hogy melyiket tudják megvalósítani. (Ezekről korábban írtunk, az egyszerűsített felújítás bő 90 milliárd forintba, a vonal fejlesztése viszont több mint 40 milliárd forintba kerülne.)
A Hatvan-Füzesabony vasútvonal mellett a mellékvonalakon is terveznek
Heves megyében továbbá a Budapest-Gyöngyös közötti közvetlen, óránként járó vonatok nagy utasszám-növekedést hoztak. Jelenleg vizsgálják, hogy Gyöngyös állomáson milyen állapotjavító beavatkozásokat tudnak végezni. Bakcsi Máté a Füzesabony-Debrecen vasútvonal felújításáról elmondta, a Tisza-tó melletti térségben Poroszlót és Balmazújvárost választották ki az állomásmegújítási programba. Ez a két legnagyobb utasforgalmú és turisztikailag is frekventált helyszín, illetve az épületeknek az állapota is szükségessé tette ezt.
- A Debrecen-Balmazújváros közötti szakasznak a debreceni gazdasági övezethez kapcsolódóan folyik a felújítása és a villamosítása. A Hortobágy és Ohat-Pusztakócs közötti szakaszt idén nyáron saját forrásból felújítottuk, ott az eredeti 80 kilométer per órás pályasebességet helyreállítottuk. Ezen a szakaszon pedig Ohat-Pusztakócs és Füzesabony között is a ugyanezen pályasebesség tartása a célunk. Ez a vonal alapvetően puffer jellegű, ha bármi zavartatás van a miskolci vagy a debreceni fővonalakon, akkor ez a teherforgalom számára egy kerülő útirányként használható. Alapvetően azonban a debreceni gazdasági övezet kiszolgálását Debrecen felől tervezzük – mondta el lapunknak Bakcsi Máté. A pályafelújítás után Füzesabony és Debrecen között tizenöt perccel csökkenhet a menetidő.
