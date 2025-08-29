160-nal száguldhatnak a vonatok Hevesben – mutatjuk, hol és mit terveznek

Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkárát kérdeztük Poroszlón, hogyan tervezik a Hatvan-Füzesabony vasútvonal felújítását. Mint mondta, az Európai Beruházási Bank hiteléből és állami forrásból tervezett fejlesztések előkészítés alatt vannak. Ezzel kapcsolatban a közlekedési vállalat munkatársai helyben folyamatos tájékoztatást fognak adni, már csak az utasok szempontjából is, hogy lássák azt, hogy hol és milyen időszakban lesz szükség vonatpótló buszok beállítására. Kérdeztük arról is, mi lesz a Szilvásvárad-Putnok vasútvonallal, van-e remény, hogy egyszer újranyitják.

A Hatvan-Füzesabony vasútvonal felújítása több módon is szóba jöhet az anyagi lehetőségek függvényében

Az államtitkár szerint külön foglalkoznak azokkal a vasúti szakaszokkal, ahol különösen turisztikai szempontból van nagy jelentősége a vasúti fejlesztésnek. Ezekben is előkészítő munka zajlik. Ahol valóban olyan hagyománya van a turisztikai szempontból történő vasúti közlekedésnek, mint például az érintett szakaszon, ott megfelelő minőségben a helyiekkel egyeztetve tudnak olyan felújításokat végezni, amelyek szintén hozzá tudnak járulni az adott térség adott régió turisztikai vonzerejének további növeléséhez.

