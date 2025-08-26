Ismét pontyot telepítettek a Tisza-tóba

Augusztus 19-én újabb adag háromnyaras pontyot telepítettek a Tisza-tóba, számolt be róla honlapján a MOHOSZ Tisza-tavi Kirendeltsége. Négy helyszínen, Abádszalókon, Tiszafüreden, Poroszlón és Sarudon összesen négy tonna halat helyeztek a vízbe. Azt is írták, a MOHOSZ alkalmazottai most is végigkísérték a halakat a lehalászástól egészen a vízbe engedésig. A telepítéseket még az őszi szezon előtt folytatják, ígérték.

Fogható méretű pontyokat engedtek a Tisza-tóba

Forrás: Mohosz

