augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aszály

2 órája

Szomorú hírek a hevesi gazdáktól, nagy gondok vannak

Címkék#napraforgómag#aszály#kukorica

Újabb csapadék kellene a kukoricának és a napraforgónak. Milyen gondok vannak a a kukoricaterméssel Heves vármegyében? Részletek a cikkünkben!

Tóth Balázs

Valamennyi kukoricatermés lesz, de nem bizakodhatnak jó évben a őszi betakarítású növények esetében a Heves vármegyei gazdálkodók. Míg a nyári aratású növényeknél az aszály az érést hozta előre és a minőséget rontotta inkább, a napraforgónál és a kukoricánál - főként utóbbinál – egyáltalán a termést is veszélybe sodorta az extrém csapadékhiány, ami jellemezte az eddigi nyarat, főként a júniust. Igaz, a júliusi csapadék eloszlása sem volt egyenletes és nem tudta visszapótolni a korábbi veszteséget.

Nem várható fényes kukoricatermés 2025-ben
Nem várható fényes kukoricatermés 2025-ben
Forrás: Mogyorósi Zsolt Pipó / boon.hu

Napraforgó felvásárlási ára 2025-ben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei igazgatóságának tájékoztatója szerint a kapásnövények – különösen a kukorica és a napraforgó – jelenlegi állapota aggodalomra ad okot. A kukorica fejletlen, alacsony szárú állományai és a napraforgó szokatlanul korai virágzása előrevetíti, hogy az őszi betakarítás is szerényebb mennyiségeket fog hozni. A napraforgótányérok mérete is kisebb az ideálisnál, ami alacsonyabb magtermést jelent.

Dr. Seszták Attila igazgató szerint bár az elmúlt hetekben több helyen esett eső a vármegyében, de a talaj mélyebb rétegei még nem tudtak feltöltődni. Ez a nedvesség részben enyhítheti a későbbi károkat, de a korai stresszhatások már nem hozhatók teljesen helyre. A tavaszi vetések számára így csak részleges javulást hozhatott a csapadék.

A napraforgó felvásárlási ára megközelíti a 200 ezer forintot tonnánként, ami több mint húsz százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ez részben az alacsonyabb terméskilátásokkal, részben a nemzetközi piaci helyzettel magyarázható.

Kukorica termésátlag: A kukoricatermés javulásához még csapadék kell

- Július közepén negyven milliméter csapadék esett, ami segített, a kukorica esetében azonban így is nagy lesz a kiesés a termésben, csupán 3-4 tonna várható, míg a napraforgó a korábbi három és fél tonna helyett két-két és fél tonnát teremhet – mondta Csontos András, a Mezőgazdasági Szövetkezet Hort ügyvezető igazgatója.

A szakember szerint, ha érkezne még harminc milliméternyi eső, az még segíthetne a növényeknek. Bár a megye egy részén a napokban jócskán jutott csapadék, Horton és a környékén csupán két milliméter hullott, ami nem elegendő. Bíznak az esőben, de a következő időszakra 35 Celsius fokos hőséget jeleznek előre a meteorológusok.

A piaci helyzetről elmondta, az olajos növények ára fölfelé mozog, míg az új kukoricának egyelőre nincs ára, hiszen ilyenkor még az ókukorica van a piacon. Ami biztos, hogy a nyolcvanezer forintos tonnánkénti ár az kevés volna a költségek fedezésére.

A kukorica termésátlaga az utóbbi öt évben 6-8 tonna körül alakult Heves megyében a KSH szerint, 2022-ben viszont csak másfél tonna volt. A napraforgó termésátlaga 2,7-3 tonna között mozgott, míg a három évvel ezelőtti aszály idején csupán 1,34 tonna volt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu