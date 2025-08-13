Szomorú hírek a hevesi gazdáktól, nagy gondok vannak

Valamennyi kukoricatermés lesz, de nem bizakodhatnak jó évben a őszi betakarítású növények esetében a Heves vármegyei gazdálkodók. Míg a nyári aratású növényeknél az aszály az érést hozta előre és a minőséget rontotta inkább, a napraforgónál és a kukoricánál - főként utóbbinál – egyáltalán a termést is veszélybe sodorta az extrém csapadékhiány, ami jellemezte az eddigi nyarat, főként a júniust. Igaz, a júliusi csapadék eloszlása sem volt egyenletes és nem tudta visszapótolni a korábbi veszteséget.

Nem várható fényes kukoricatermés 2025-ben

Forrás: Mogyorósi Zsolt Pipó / boon.hu

Napraforgó felvásárlási ára 2025-ben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei igazgatóságának tájékoztatója szerint a kapásnövények – különösen a kukorica és a napraforgó – jelenlegi állapota aggodalomra ad okot. A kukorica fejletlen, alacsony szárú állományai és a napraforgó szokatlanul korai virágzása előrevetíti, hogy az őszi betakarítás is szerényebb mennyiségeket fog hozni. A napraforgótányérok mérete is kisebb az ideálisnál, ami alacsonyabb magtermést jelent.

Dr. Seszták Attila igazgató szerint bár az elmúlt hetekben több helyen esett eső a vármegyében, de a talaj mélyebb rétegei még nem tudtak feltöltődni. Ez a nedvesség részben enyhítheti a későbbi károkat, de a korai stresszhatások már nem hozhatók teljesen helyre. A tavaszi vetések számára így csak részleges javulást hozhatott a csapadék.

A napraforgó felvásárlási ára megközelíti a 200 ezer forintot tonnánként, ami több mint húsz százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Ez részben az alacsonyabb terméskilátásokkal, részben a nemzetközi piaci helyzettel magyarázható.

Kukorica termésátlag: A kukoricatermés javulásához még csapadék kell

- Július közepén negyven milliméter csapadék esett, ami segített, a kukorica esetében azonban így is nagy lesz a kiesés a termésben, csupán 3-4 tonna várható, míg a napraforgó a korábbi három és fél tonna helyett két-két és fél tonnát teremhet – mondta Csontos András, a Mezőgazdasági Szövetkezet Hort ügyvezető igazgatója.

A szakember szerint, ha érkezne még harminc milliméternyi eső, az még segíthetne a növényeknek. Bár a megye egy részén a napokban jócskán jutott csapadék, Horton és a környékén csupán két milliméter hullott, ami nem elegendő. Bíznak az esőben, de a következő időszakra 35 Celsius fokos hőséget jeleznek előre a meteorológusok.