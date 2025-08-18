45 perce
Listára tették a hatalmas terveket, ezek a forgalmas utak, vasúti szakaszok újulhatnak meg Hevesben
Az elmúlt években bejelentett, de elakadt beruházások is szerepelnek a következő tíz évre tervezett közlekedési fejlesztések között. Az M3-as autópálya, a 80-as vasúti fővonal és egri fejlesztések is felbukkannak a most véleményezhető tervezetben.
Közel ötven Heves vármegyei beruházás is szerepel abban a felsorolásban, amelyet a portfolio.hu vett észre, Lázár János építési és közlekedési miniszter jegyez és amelyről most néhány napos társadalmi egyeztetés zajlik a kormany.hu-n. Kormányhatározatban rögzítenék ugyanis, hogy 2025-2035. között egy állami építési keretprogram valósuljon meg, és ehhez mellékeltek egy listát is a javaslatokkal. Mellettük szerepel az összeg is, mennyit szánnának rá. Számos beruházási terv ismerős lehet, vagy mert jóváhagyott európai uniós pályázati támogatás is van a megvalósításukra (mellékút-felújítások), vagy az elmúlt években készítették elő ezeket és be is jelentették őket (például az M3as autópálya kapcsán). Másokat ugyanakkor az elmúlt években lefújtak és most újra elővesznek, igaz, időközben jócskán megdrágultak, ilyen például az egri intermodális csomópont.
Egri közlekedési fejlesztések
Első cikkünkben a közlekedés-fejlesztési projekteket nézzük át. Ilyenből tizenhét is akad a felsorolásban, több különböző minisztérium között elosztva. Ott van elsőként az egri vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása elnevezésű fejlesztés, amelyre jelen állás szerint 12,251 milliárd forint kellene. Ezt a beruházást a Modern Városok Programban ígérték meg a megyeszékhelynek, az azóta megszűnt NIF Zrt. gondozta. Az intermodális csomópont tervei elkészültek, pénz viszont nem volt rá, korábban hét milliárd forintot irányoztak elő az építkezésre. Az egri keleti elkerülő út is régóta téma, vita volt a nyomvonalról, és végül a műszaki tartalom is bővült, olyannyira, hogy 92 milliárd forintra drágult a bekerülési költsége. Ezzel az összeggel számolnak a listában is, így ez drágább lehet, int az M25-ös autóút. Ugyancsak Eger, de már nem az úton, hanem a levegőben: az egri repülőtér fejlesztése (a jelenlegi épp eladó) is szerepel a lajstromban nyolcmilliárd forintos összeggel.
A vasúti fővonal és az M3-as autópálya
A Hatvan - Füzesabony vasútvonal korszerűsítésének kivitelezési munkája 416.56 milliárd forintot igényelhet a lista szerint, noha korábban első körben 91,4 milliárd forintos költségvetéssel számoltak, uniós forrásból (a második kört pedig nem részletezték még nyilvánosan). Füzesabonyban egyébként a különszintű vasúti keresztezés fejlesztésével is számolnának a következő évtizedben, ez jelen állás szerint 8,5 milliárd forintba kerülne.
Rátérve a gyorsforgalmi utakra: az M3-as autópálya M0 és Gyöngyös közötti szakaszának kétszer három sávosra történő szélesítését a koncessziós cég, az MKIF végzi, de állami forrásból erre is szánnak 5,8 milliárd forintot. Az M3 autópálya 53+442 kilométerszelvényében, Hatvan közelében – Kerekharaszt és Hatvan-Nyugat között - új, a Budapest felé tartókat kiszolgáló „félrombusz” csomópontot szeretnének kialakítani 4,2 milliárd forintból.
Főutak és mellékutak felújítása, építése
A közutaknál 80 milliárd forintot szánnának a 23. és 25. számú főutak Bátonyterenye és Ózd közötti szakaszának fejlesztésére, települési elkerülőkkel. Az a beruházás egyik szakasza jelenleg is zajlik Szentdomonkos és Borsodnádasd között. A Heves megyei (illetve természetesen más megyei) 4-5 számjegyű utak felújítását is belevették a projektlistába, erre néhány éve elnyert pályázata van a Magyar Közút Nzrt-nek, Hevesben éppen 7,4 milliárd forintos összeggel.
Folytatva az utakat: a Nagyfüged-Karácsond-Adács-Vámosgyörk ipari területek megközelíthetőségének javítása című beruházásra 6,5 milliárdot szánnának, a Tarna-menti települések „kőszállító útvonalának” helyreállítására pedig 2,744 milliárdot. Az Egercsehi-Mikófalva út eddig kimaradt mikófalvi belterületi szakaszának újraaszfaltozása 93,98 millió forinttal szerepel a tervezett kiadások közt, a pélyi bekötőút helyreállítása 1,4 milliárd forintba kerülhet.
Kerékpárutak a megyében
Végezetül pedig a kerékpárutak: a Zagyva kerékpárút kiegészítése 150 millió forintot kóstálhat, a Gyöngyös-Gyöngyöspata (EuroVelo 14) kerékpárút építése 3,585 milliárd forintba, az Apc-Rózsaszentmárton szakaszé pedig 1,045 milliárdba jelen állás szerint. Nem EuroVelos, de kerékpárút a Hatvan és Hort között tervezett bringaútvonal is, amely 1,137 milliárd forintos kiadással járna, ha ma építenék.
Ezeken kívül általános útkarbantartási, vasútfelújítási országos keretösszegek is szerepelnek a lajstromban, ebből is juthat esetleg majd Heves vármegyei beruházásokra.
