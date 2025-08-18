Közel ötven Heves vármegyei beruházás is szerepel abban a felsorolásban, amelyet a portfolio.hu vett észre, Lázár János építési és közlekedési miniszter jegyez és amelyről most néhány napos társadalmi egyeztetés zajlik a kormany.hu-n. Kormányhatározatban rögzítenék ugyanis, hogy 2025-2035. között egy állami építési keretprogram valósuljon meg, és ehhez mellékeltek egy listát is a javaslatokkal. Mellettük szerepel az összeg is, mennyit szánnának rá. Számos beruházási terv ismerős lehet, vagy mert jóváhagyott európai uniós pályázati támogatás is van a megvalósításukra (mellékút-felújítások), vagy az elmúlt években készítették elő ezeket és be is jelentették őket (például az M3as autópálya kapcsán). Másokat ugyanakkor az elmúlt években lefújtak és most újra elővesznek, igaz, időközben jócskán megdrágultak, ilyen például az egri intermodális csomópont.

Listára tették a hatalmas terveket, ezek a forgalmas utak, vasúti szakaszok újulhatnak meg Hevesben

Forrás: Magyar Építők

Egri közlekedési fejlesztések

Első cikkünkben a közlekedés-fejlesztési projekteket nézzük át. Ilyenből tizenhét is akad a felsorolásban, több különböző minisztérium között elosztva. Ott van elsőként az egri vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása elnevezésű fejlesztés, amelyre jelen állás szerint 12,251 milliárd forint kellene. Ezt a beruházást a Modern Városok Programban ígérték meg a megyeszékhelynek, az azóta megszűnt NIF Zrt. gondozta. Az intermodális csomópont tervei elkészültek, pénz viszont nem volt rá, korábban hét milliárd forintot irányoztak elő az építkezésre. Az egri keleti elkerülő út is régóta téma, vita volt a nyomvonalról, és végül a műszaki tartalom is bővült, olyannyira, hogy 92 milliárd forintra drágult a bekerülési költsége. Ezzel az összeggel számolnak a listában is, így ez drágább lehet, int az M25-ös autóút. Ugyancsak Eger, de már nem az úton, hanem a levegőben: az egri repülőtér fejlesztése (a jelenlegi épp eladó) is szerepel a lajstromban nyolcmilliárd forintos összeggel.

A vasúti fővonal és az M3-as autópálya

A Hatvan - Füzesabony vasútvonal korszerűsítésének kivitelezési munkája 416.56 milliárd forintot igényelhet a lista szerint, noha korábban első körben 91,4 milliárd forintos költségvetéssel számoltak, uniós forrásból (a második kört pedig nem részletezték még nyilvánosan). Füzesabonyban egyébként a különszintű vasúti keresztezés fejlesztésével is számolnának a következő évtizedben, ez jelen állás szerint 8,5 milliárd forintba kerülne.