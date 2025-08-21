1 órája
Megkérdeztük az Egererdőt, mire használhatók még a vadlesek – a válasz a zöld öves túrázókat is meglepheti
A természet nagy kincsünk, amit óvunk, szeretünk és sokat kirándulunk is a legszebb tájakon. Az erdőt, mezőt járva néha fel sem tűnik egy-egy vadles, magasles, esetleg egy leskunyhó. Egyik laptársunk cikke szerint akad persze olyan "természetjáró" aki ezeket a vadászati alkalmatosságokat megrongálja.
Tényként említhető, hogy ezek az építmények, legyen az magasles, esetleg csak egy magasított ülőke/ülőcsík nem turisztikai célokat szolgálnak, hanem a vadászat fontos eszközei. Aki magaslessel találkozik, annak nem árt tudni: nem használhatja kedve szerint senki ezeket az alkalmatosságokat.
Nem jellemző, hogy a magasleseket a vadászatellenesek rongálnák meg
A hivatkozott írás szerint egy ottani vadásztársaság területén több mint 30 magasles van. A Nimród Vadásztársaság nevében nyilatkozó elnök pedig sajnálatosnak tartja, hogy elég sok esetben előfordult már szándékos rongálás is. Az a kérdés is felvetődik, hogy miért van az, hogy hajnalban, vagy napnyugta után miért nem mehetnek az erdőbe akár csak túrázni, vagy fotókat készíteni. Nos a két dolog összefügg: ebben a napszakban történik a legtöbb vadászati tevékenység, és egy váratlan emberi jelenlét zavarhatja a vadászatot, de akár veszélybe is sodorhatja saját magát a "kirándulót". De nemcsak baleset fordulhat elő, hanem a vadászat akadályozása miatt szabálysértési eljárás is indulhat.
A vadlesek szerepével, helyzetével kapcsolatban portálunk az alábbi kérdéseket tette fel:
- Mekkora területen történik az Egererdőnél vadgazdálkodás és ezt a tevékenységet mennyi vadászles szolgálhatja?
- Magát a vadászatot milyen formákban – például bérvadászat – valósíthatják meg?
- A vadlesek betölthetnek-e más szerepet, mint amire létesítették?
- Találkoznak-e rongálással, s milyen gyakorisággal?
- Vadles és vadles között lehetnek-e különbségek? Például fennsíkon, erdőszélen, vagy tisztáson építettek között?
Az Egererdő Zrt. vezérigazgatójának, Dobre-Kecsmár Csabának a megbízásából a részvénytársaság kommunikációs és ökoturisztikai vezetője, Vigh Ilona válaszolt kérdéseinkre. Ebből kiderült, hogy az Egererdő – mint vadászatra jogosult – 51 ezer 967 hektár területen folytat vadgazdálkodási tevékenységet. A vadlesek mennyisége folyamatosan változó, számuk félezer körül mozog, éppen aktuálisan 523 darabot tartanak fenn. Ezek fix magasles, mobil les, leskunyhó, magasított ülőke/ülcsik kategóriába sorolhatók.
A vadászatot többféle formában valósíthatják meg az Egererdő Zrt-nél. Így jönnek hazai és külföldi vadászok, lehetségesek egyéni és társas vadászatok. Külön kategória a bérvadászat, a szakszemélyzeti, illetve a vendégvadászat. Arra a kérdésünkre, hogy a vadlesek betölthetnek-e más szerepet, mint amire létesítették, a kommunikációs és ökoturisztikai vezető elmondta: a magasleseket a vadászatra jogosult létesíti a terület tulajdonosának és/vagy használójának előzetes hozzájárulásával.
A magaslesek vadmegfigyelésre és vadászati tevékenység folytatására létesültek. Elsődleges célja a vadállomány szakmai szempontokon alapuló biztosabb és hosszabb ideig tartó megfigyelésének a biztosítása, a válogató vadászat elősegítése és különösen sík terepen a biztonságos lövés leadásához kedvező feltételek megteremtése
– fogalmazott Vígh Ilona.
Az esetleges rongálásra vonatkozó kérdésünkre a szakember azt közölte, hogy szerencsére csekély számú esetet tapasztaltak, nagyobb mértékű rongálással járó esetről pedig nincs is tudomásunk a területükön.
A vadles és vadles között lehetséges különbségekről pedig azt tudhattuk meg tőle, hogy magának a lesnek a típusa is többféle. Így az lehet például magasles – fix vagy mobil – leskunyhó, mellvéd, földre szerelt vadles.
– Hogy ezeket hová létesítjük? Fiatalos, erdőfelújítás mellé, mezőgazdasági területen, vadkárelhárítás célját szolgáló lesek – jellemzően mobil lesek vagy ülőkék – találhatók. Szóró mellé inkább fix és magasabb magaslesek vagy leskunyhók kerülnek, melyek jellemzően fedettek. Emellett a távlati célokat betöltő helyeken is ilyen lesek lelhetők fel – mondta a kommunikációs és ökoturisztikai vezető. Hozzátette: fontos szempont még a létesítésnél a szélirány figyelembe vétele is.
