Megkérdeztük az Egererdőt, mire használhatók még a vadlesek – a válasz a zöld öves túrázókat is meglepheti

Tényként említhető, hogy ezek az építmények, legyen az magasles, esetleg csak egy magasított ülőke/ülőcsík nem turisztikai célokat szolgálnak, hanem a vadászat fontos eszközei. Aki magaslessel találkozik, annak nem árt tudni: nem használhatja kedve szerint senki ezeket az alkalmatosságokat.

A vadlesek egyik típusa a könnyűszerkezetes magasles / Forrás: vasizsaratnok.hu

Nem jellemző, hogy a magasleseket a vadászatellenesek rongálnák meg

A hivatkozott írás szerint egy ottani vadásztársaság területén több mint 30 magasles van. A Nimród Vadásztársaság nevében nyilatkozó elnök pedig sajnálatosnak tartja, hogy elég sok esetben előfordult már szándékos rongálás is. Az a kérdés is felvetődik, hogy miért van az, hogy hajnalban, vagy napnyugta után miért nem mehetnek az erdőbe akár csak túrázni, vagy fotókat készíteni. Nos a két dolog összefügg: ebben a napszakban történik a legtöbb vadászati tevékenység, és egy váratlan emberi jelenlét zavarhatja a vadászatot, de akár veszélybe is sodorhatja saját magát a "kirándulót". De nemcsak baleset fordulhat elő, hanem a vadászat akadályozása miatt szabálysértési eljárás is indulhat.

A vadlesek szerepével, helyzetével kapcsolatban portálunk az alábbi kérdéseket tette fel: Mekkora területen történik az Egererdőnél vadgazdálkodás és ezt a tevékenységet mennyi vadászles szolgálhatja?

Magát a vadászatot milyen formákban – például bérvadászat – valósíthatják meg?

A vadlesek betölthetnek-e más szerepet, mint amire létesítették?

Találkoznak-e rongálással, s milyen gyakorisággal?

Vadles és vadles között lehetnek-e különbségek? Például fennsíkon, erdőszélen, vagy tisztáson építettek között?

Az Egererdő Zrt. vezérigazgatójának, Dobre-Kecsmár Csabának a megbízásából a részvénytársaság kommunikációs és ökoturisztikai vezetője, Vigh Ilona válaszolt kérdéseinkre. Ebből kiderült, hogy az Egererdő – mint vadászatra jogosult – 51 ezer 967 hektár területen folytat vadgazdálkodási tevékenységet. A vadlesek mennyisége folyamatosan változó, számuk félezer körül mozog, éppen aktuálisan 523 darabot tartanak fenn. Ezek fix magasles, mobil les, leskunyhó, magasított ülőke/ülcsik kategóriába sorolhatók.