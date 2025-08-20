Az egri pékségben megismertük nagyanyáink kenyerének titkát is

Az idei augusztus 20-i ünnepségen megszegett Magyarok Kenyere kettőféle búzalisztből és rozslisztből készült, kovászos technológiával, amelyik mostanában újra előtérbe került, tudtuk meg Nagy Lajostól, a HESI Kft. ügyvezető igazgatójától. Elárulta, megfelelő érési idővel, hűtött előtésztából dagasztották, majd sütötték ki a több kilós parasztkenyereket.

A Magyarok Kenyere Programban idén is részt vesz a HESI, ők készítették az augusztus 20-i új ünnepségek parasztkenyereit

– A termékfejlesztések iránya pontosan ez, hogy hűtött előtésztákat használjunk. Célunk, hogy olyan termékeket állítsunk elő, amelyek támogatják az egészséges életmódot, illetve nyitunk az allergénmentes pékáruk felé. A piaci körülmények rákényszerítenek bennünket, hogy minél olcsóbban tudjunk termelni. Most egy olyan mérnöki csoporttal dolgozunk együtt, akik automatizálni fogják a termelés egy jelentős részét, elsősorban a rétesgyártásunknál, amely a fő profilt jelenti nálunk – mondta el lapunknak Nagy Lajos.

A szakember a sütőipari trendekről elárulta, egyrészt a kisebb egységsúlyú termékek irányába mozdultak el. Az ünnepi kenyerek pont a régi időszakot idézik a 2-3 kilogrammos tömegükkel, de ezek olyanok, mint amit búbos kemencében nagyanyáink sütöttek, ugyanúgy kovásszal készültek ezek is.

– Azzal, hogy szeletelik a kenyereket, gyakorlatilag a frissességüket is elveszítik. Viszont mi nem dolgozunk semmilyen mesterséges anyaggal, mi maradtunk a 72 órás minőségmegőrzési idejű termékeknél. Van tartós kenyér is, de az már inkább visszafelé szorul. Az emberek többfélét, de kevesebbet fogyasztanak a pékárukból, és az is látszik, hogy nagyon gyakran kell változtatni a termékválasztékon. Amikor az egyikre ráunnak, keresnek egy másikat. Rozsos, magvas termékek készülnek, és mindenféle új anyaggal készülünk, amik divatosak mostanában – fejtette ki Nagy Lajos.

Kísérletezni kell az új búzával

A HESI Kft. ügyvezető igazgatója az új búzáról elmondta, egyelőre a gazdák betárolják az idei termést, de van belőle a piacon. Nagyon sokat kell kísérletezni vele, különösen a kényesebb, kisebb egységsúlyú termékeknél és a réteseknél.