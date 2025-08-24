Egy parkolót is elárverez a Heves vármegyei NAV

Megnéztük, milyen ingatlanokat szeretne elárverezni a NAV Heves vármegyei Igazgatósága. A licitálható ingatlanok között főként családi házak vannak, de különleges tételként feltűnik egy magánhasználatú siófoki út (valójában parkoló) egyhatoda is. Ennek kikiáltási ára egymillió forint és szeptember elsején kezdődik rá a licit. Akitől lefoglalták, jelenleg 487 millió forinttal tartozik az adóhatóságnak, ebből az adótartozás 414 millió forintot tesz ki, és 72,5 millió forint a pótlék. A NAV árverési oldala szerint a 229 négyzetméternyi út a 65-ös út mellett helyezkedik el, térkövezett. A parkolón még haszonélvezeti jog is van, amely nem törölhető.

A siófoki NAV árverés miatt a Heves megyei ügyintézőnél kell érdeklődni

A NAV árverés négy telket is érint

A NAV emellett bodonyi lakóház felét, tarnaörsi és erdőtelki telkeket is eladásra kínál, utóbbiak értéke 400-500 ezer forint között van, míg a házrészért három millió forintot remél az adóhatóság. A telkek tulajdonosai 15-15 millió forintnyi tartozást halmoztak föl, míg a bodonyi ingatlan tulajdonosa több mint 80 millió forinttal adósa az államnak.