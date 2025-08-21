Ennyit visznek haza a hevesiek: nem mindegy, melyik ágazatban dolgozol

2025. májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 702 ezer 800, a nettó átlagkereset 483 ezer forint volt. A KSH szerint a bruttó átlagkereset 7,8, a nettó átlagkereset 7,7, a reálkereset pedig 3,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset mediánértéke 562 ezer 300, a nettó kereset mediánértéke 391 ezer 200 forintot ért el, 7,9, illetve 8,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Heves vármegyében a bruttó átlagkereset 652 ezer 650 forint, a nettó pedig 449 ezer forint volt a KSH szerint, ami 7,5 százalékkal haladta meg a tavaly májusit. A szellemi munkakörben dolgozók átlagos nettója 556 ezer 300, a fizikai dolgozó kézhez kapott fizetése 358 ezer forint volt, előbbieké 8 százalékkal növekedett egy év alatt, utóbbiaké viszont csak 6,4 százalékkal.

Májusban közel 450 ezer forint volt a nettó átlagkereset Heves vármegyében

A Központi Statisztikai Hivatal az adatbázisában ágazati fizetéseket is közzétesz. Bőven vannak munkakörök, ágazatok, ahol jóval az átlag alatti pénzt lehet havonta hazavinni. A májusi adatok szerint a mezőgazdaságban például tíz százalékos emelkedés után 332,7 ezer forint volt az átlagos nettó munkabér, (a fizikai dolgozóké 301, a szellemieké 428 ezer), az erdőgazdálkodásban pedig 338 ezer, itt a különbség nagyobb volt a fizikai és szellemi dolgozók közt, előbbieké 243 ezer, utóbbiaké 445 ezer forint volt, és az átlagos emelkedés is csupán négy százalékos volt tavalyhoz viszonyítva.