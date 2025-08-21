1 órája
Ennyit visznek haza a hevesiek: nem mindegy, melyik ágazatban dolgozol
Van olyan ágazat, illetve munkakör, ahol csökkentek a keresetek májusban, de volt, ahol jelentős béremelkedést tapasztaltak. Heves vármegyében a nettó átlagkereset megközelítette a 450 ezer forintot májusban.
2025. májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 702 ezer 800, a nettó átlagkereset 483 ezer forint volt. A KSH szerint a bruttó átlagkereset 7,8, a nettó átlagkereset 7,7, a reálkereset pedig 3,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A bruttó kereset mediánértéke 562 ezer 300, a nettó kereset mediánértéke 391 ezer 200 forintot ért el, 7,9, illetve 8,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Heves vármegyében a bruttó átlagkereset 652 ezer 650 forint, a nettó pedig 449 ezer forint volt a KSH szerint, ami 7,5 százalékkal haladta meg a tavaly májusit. A szellemi munkakörben dolgozók átlagos nettója 556 ezer 300, a fizikai dolgozó kézhez kapott fizetése 358 ezer forint volt, előbbieké 8 százalékkal növekedett egy év alatt, utóbbiaké viszont csak 6,4 százalékkal.
A Központi Statisztikai Hivatal az adatbázisában ágazati fizetéseket is közzétesz. Bőven vannak munkakörök, ágazatok, ahol jóval az átlag alatti pénzt lehet havonta hazavinni. A májusi adatok szerint a mezőgazdaságban például tíz százalékos emelkedés után 332,7 ezer forint volt az átlagos nettó munkabér, (a fizikai dolgozóké 301, a szellemieké 428 ezer), az erdőgazdálkodásban pedig 338 ezer, itt a különbség nagyobb volt a fizikai és szellemi dolgozók közt, előbbieké 243 ezer, utóbbiaké 445 ezer forint volt, és az átlagos emelkedés is csupán négy százalékos volt tavalyhoz viszonyítva.
A vendéglátásban volt a legalacsonyabb a bejelentett kereset
A legalacsonyabb bejelentett béreket a vendéglátás produkálta, az átlag 254 ezer forint volt, csupán két százalékkal növekedve 2024-hez képest. Itt a legtöbben fizikai munkakörben dolgoznak, 242 ezres munkabérért. A kiskereskedelem 317 ezer forintos nettó átlagokat jelentett a KSH felé, 277 ezres fizikai munkabérekkel, a növekedés 10 százalék körül alakult. A szálláshely szolgáltatás munkavállalói 285 ezres nettó átlagbért kapnak (fizikai 255 ezer, szellemi 345 ezer), ami 6,7 százalékos növekedés egy év alatt.
Változatosan emelkedett a nettó átlagkereset
Az építőipar 317 ezres fizetései 7,2 százalékkal nőttek, a közigazgatás 336 ezres bérei 8,4 százalékkal emelkedtek, a fizikai és szellemi dolgozók között 120-150 ezer forintos különbségek voltak. Náluk kicsit jobban kerestek a szállításban dolgozók, 344 ezer forint volt az átlagbérük, ami 11 százalékkal emelkedett egy év alatt.
A pénzügyi szektorban főként szellemi munkakörökben foglalkoztatják az embereket, átlagosan 457 ezer forintos fizetésért, mai 14,5 százalékos növekedés, az oktatásban úgyszintén, a pedagógusok bére 12,7 százalékkal nőtt 528 ezer forintra.
Az egészségügyben 623 ezres átlagbért regisztrált a KSH (361 ezer a fizikai, 661 ezer a szellemi dolgozók átlagfizetése), átlagban 1,8 százalékkal gyarapodott egy év alatt. A szociális területen 352 ezer forint volt az átlagfizetés, majdnem tizedével magasabb, mint 2024 májusában.
Hevesben jelentős a feldolgozóipar
A feldolgozóipar 511 ezres átlagbérekről számolt be, ami a fizikai munkavállalók 409 ezres átlagától a szellemiek 690 ezres nettójáig terjedt, az átlagos béremelkedés 7 százalék volt, ettől a növekedési ütemtől a fizikaiak elmaradtak. A vízellátásban dolgozók fizikai átlagbére 381 ezer forint volt, a szellemieké 703 ezer, átlagban pedig 501,7 ezer forintot kerestek a munkavállalók. A szellemi tevékenységet végzők esetében hatvan százalékos növekedés volt, a fizikaiaknál csak öt százalékos.
Az IT-szektor szellemi dolgozói majdnem 693 ezer forintot vihetnek haza havonta (27 százalékos növekedés). A bányászatnál 870 ezer forintos átlagos nettót számolt a KSH, de ez bányászati kiegészítő szolgáltatásokból fakadt, míg a villamos energia termelésben 946 ezres nettó bér szerepel az adatbázisban, 812 ezres fizikai és 1,35 milliós szellemi bérekkel, utóbbiak egyébként 13 százalékkal csökkentek.
