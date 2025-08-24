1 órája
Kétszázezer alatt is van még menthető autó Hevesben a piacon
Megnéztük, milyen guruló esernyőket lehet kapni a minimálbér körüli összegért Hevesben. Az olcsó autók közt vannak még használhatók, de zömükre költeni kell és még érvényes vizsgájuk sincs.
Legutóbb megnéztük, milyen autókat kínálnak a legdrágábban Heves megyében, most pedig megnéztük a kínálat alját a legnagyobb hirdetési oldalon. Az olcsó autóknál az összeghatárt 200 ezer forintban határoztuk meg, ezen összeg alatt tizenhárom gépjárművet kínálnak megvételre a használtautó piacon megyében, de csak kevés van közöttük, amelynek érvényes forgalmi engedélye is van.
A legolcsóbb ezek közül egy egercsehi Nissan Almera. A több helyen javításra szoruló karosszériával árult, 1998-ban gyártott autónak októberig van érvényes műszakija, a 87 lóerős motorban 250 ezer kilométer van. Gazdája 115 ezer forintért árulja, ugyanakkor a gépjárműnek most hiányzik a törzskönyve.
A lista második azonnal, saját lábán elvihető szereplője egy Daewoo Tico, 2026 áprilisig érvényes vizsgával. Tulajdonosa szerint nem szép autó, de jó. Ugyanakkor van némi hibája, ami a saját lábon elvitelt nehezíti, mert az önindítója vacakol és a hátsó fékcsövét is cserélni kell. Gyöngyösön kínálják megvételre a 27 éves példányt 130 ezer forintért, 250 ezer kilométerrel, jó kasztnival.
Napi használatban van viszont az a Chevrolet Spark, amelyet egy hatvani eladó adna tovább, a 2006-os évjáratú kocsi forgalmija idén jár le. A kisautót egy 800 köbcentis, 52 lóerős motor hajtja, 300 ezer kilométert már megtettek vele. Szintén Piros el lehet hajtani bárhová azzal a Renault Twingoval, egy egy gyöngyösi kereskedésben várja új gazdáját. Az 1995-ös évjáratú autónak 2026 júniusig érvényes vizsgája van, 170 ezer forintért elvihető.
Olcsó autók, érvényes forgalmi nélkül
A kisebb hibás, lejárt papírú, vagy ideiglenesen kivont autók közül a legolcsóbb egy 2002-es Daewoo Matiz, amelynek ára 75 ezer jó magyar forint. A lelke egy 800 köbcentis, 52 lóerős motor, 150 ezer futott kilométerrel. A vizsgája tavaly decemberben lejárt, ideiglenesen ki van vonva a forgalomból, de gazdája szerint csak akkumulátor kell bele, illetve meg kell nézetni a légzsák lámpáját. Nagyfügeden eladó.
Hatvanban található az a 149 ezer forintért árult Renault Grand Espace, az egykor kedvelt családi autó 2000 januári gyártmány, elvileg vannak érvényes magyar okmányai, de a forgalmiról semmit nem ír az eladó. Dízelmotorjában jelenleg 291 ezer kilométer van.
Gyöngyösön tavaly lejárt műszakijú, 1991-es évjáratú Opel Kadett van eladó 140 ezer forintért, ugyanennyiért motorhibás, forgalomból ideiglenesen kivont Ford Galaxy is van Boldogon. Természetesen található a kínálatban Suzuki Swift is, egy 1.3-as, 1993-as évjáratú példányért 150 ezer forintot kérnek Egerben. Áprilisban lejárt a forgalmija, de a vizsgán megbukott, a motorja jó, de lakatosmunka lesz vele az eladó szerint. Gyöngyösről egy egy literes motorú Swift szerepel az oldalon 165 ezerért, lejárt műszakival, de vizsgára felkészítve, 2002-es évjáratú.
Kell rájuk még költeni
Füzesabonyban hirdetik 180 ezer forintért a forgalomból ideiglenesen kivont, lakatolandó Fiat Cinquecentot, a 180 ezer forintos ár alkuképes. Hatvanban lejárt okmányú, bordó Citroen Xsara Picasso fér még be a 200 ezres összeghatárba (bár még kell rá költeni), 2006 decemberi gyártmány, benzinmotoros, 255 ezer kilométert futott példányról van szó. Ugyanakkor gázüzemű is lehetett, de a gáztartály érvényessége lejárt.
Többet kell a vételárnál arra a Peugeot 206-osra költeni, amelyet 65 ezer forintért hirdet egy gyöngyösi kerekedés. A műszakija lejárt és a vezérműszíja is szakadt a 2004-es évjáratú kocsinak, emellett van karosszéria-hibája is.
Amennyiben az összeghatárt 250 ezer forintra emeljük, még hat autóval bővül a kínálat, B Corsa, III-es Polo, G Astra, Renault 5, de hibás BMW és Mazda is szerepel a listán. Ezek közül csak egynek van érvényes vizsgája, de további kettő is jó állapotban várja sorsát.
