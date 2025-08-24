Kétszázezer alatt is van még menthető autó Hevesben a piacon

Legutóbb megnéztük, milyen autókat kínálnak a legdrágábban Heves megyében, most pedig megnéztük a kínálat alját a legnagyobb hirdetési oldalon. Az olcsó autóknál az összeghatárt 200 ezer forintban határoztuk meg, ezen összeg alatt tizenhárom gépjárművet kínálnak megvételre a használtautó piacon megyében, de csak kevés van közöttük, amelynek érvényes forgalmi engedélye is van.

A legolcsóbb ezek közül egy egercsehi Nissan Almera. A több helyen javításra szoruló karosszériával árult, 1998-ban gyártott autónak októberig van érvényes műszakija, a 87 lóerős motorban 250 ezer kilométer van. Gazdája 115 ezer forintért árulja, ugyanakkor a gépjárműnek most hiányzik a törzskönyve.

A lista második azonnal, saját lábán elvihető szereplője egy Daewoo Tico, 2026 áprilisig érvényes vizsgával. Tulajdonosa szerint nem szép autó, de jó. Ugyanakkor van némi hibája, ami a saját lábon elvitelt nehezíti, mert az önindítója vacakol és a hátsó fékcsövét is cserélni kell. Gyöngyösön kínálják megvételre a 27 éves példányt 130 ezer forintért, 250 ezer kilométerrel, jó kasztnival.

Napi használatban van viszont az a Chevrolet Spark, amelyet egy hatvani eladó adna tovább, a 2006-os évjáratú kocsi forgalmija idén jár le. A kisautót egy 800 köbcentis, 52 lóerős motor hajtja, 300 ezer kilométert már megtettek vele. Szintén Piros el lehet hajtani bárhová azzal a Renault Twingoval, egy egy gyöngyösi kereskedésben várja új gazdáját. Az 1995-ös évjáratú autónak 2026 júniusig érvényes vizsgája van, 170 ezer forintért elvihető.

Olcsó autók, érvényes forgalmi nélkül

A kisebb hibás, lejárt papírú, vagy ideiglenesen kivont autók közül a legolcsóbb egy 2002-es Daewoo Matiz, amelynek ára 75 ezer jó magyar forint. A lelke egy 800 köbcentis, 52 lóerős motor, 150 ezer futott kilométerrel. A vizsgája tavaly decemberben lejárt, ideiglenesen ki van vonva a forgalomból, de gazdája szerint csak akkumulátor kell bele, illetve meg kell nézetni a légzsák lámpáját. Nagyfügeden eladó.