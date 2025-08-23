Nagy könnyebbség jön a rezsinél: már Hevesben is elérhető az új rendszer

Az MVM Next bejelentette okosmérővel rendelkező ügyfeleiknek kedvező fejlesztését. Mint közösségi oldalukon írták, aki kisfeszültségű okos mérős, KIF IV-es ügyfél, az már online is kiválaszthatja az egyenletes részszámlázási lehetőséget a Számláim / Számlabeállítások menüpontban, ahol a várható éves mennyiséget is be tudja állítani. Ez esetben az éves várható fogyasztás alapján havonta azonos összegű számlát kap az ügyfél, így ennek segítségével előre tervezhető, azonos havi rezsiköltségek mellett fizetheti áramszámláit – még az őszi-téli fűtési szezon idején is. A funkció elérhető az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next applikációban.

Az MVM Next okosmérős ügyfeleinek online is elérhető az egyenlő részszámla

Fotó: Kondella Misi Photography / Forrás: MVM For You/Facebook

Idéntől idősoros elszámolás is van az MVM Nextnél

Az okosmérővel rendelkezőknek 2025-től jogszabály teszi lehetővé az idősoros elszámolási mód bevezetését. Ez többletköltséggel nem jár, az ügyfeleknek nincs teendőjük, az áramhálózati elosztók távleolvasás útján, minden nap automatikusan kapják az ügyfelek felhasználási adatait 15 perces bontásban.