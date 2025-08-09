56 perce
Az Irsai Olivér már a "startvonalon" mindkét hevesi borvidéken
Augusztus második felében megkezdődhet az Irsai Olivér szedése vármegyénk mindkét borvidéken. A szüret ma már jelentős mértékben nem napszámosok igénybevételével, hanem gépi erővel történik.
Kezdődik a szüret
Fotó: Berán Dániel / Heol.hu
A Mátrai Borvidék mintegy hatezer hektáros területen lévő szőlőültetvényeinek mintegy 10 százalékát teszi ki az Irsai Olivér és cserszegi fűszeres fajta. Ezt Nyilas Ilona, a borvidék hegyközségi tanácsának elnöke árulta el portálunknak. Megtudtuk tőle: attól függően, hogy milyen elhelyezkedésű az ültetvény, fiatal vagy idősebb a napokban már itt-ott – szórványos szedésnek minősíthetően – megkezdődik a szüret. Nagyobb lendületet a 18-ával kezdődő héten vehet majd ezen fajták betakarítása.
A szüret egyre inkább a gépek dolga lett
Arra a kérdésünkre, hogy mennyire jellemző a gépesítettség a Mátraalján, a tanácselnök elmondta, hogy a szőlősgazdák, főleg a nagyobb termelők megtapasztalták már, hogy sajnos olyan mennyiségű munkaerő nem tud rendelkezésre állni, amivel érdemben tudnák a szüretet kezelni.
– Azt tudom mondani, hogy 90 százalékban már gépesített a szüret a mi borvidékünkön is – fogalmazott Nyilas Ilona.
Rákérdeztünk a napi munkabérre – miként a gazdák hívják napszámra – is. A szakember válasza szerint hallani a 12 ezer forinttól a húszezerig terjedő összegeket. Hozzátette, hogy alkalmi munkavállalói bejelentési kötelezettsége van annak a gazdának, aki alkalmazza ezeket a napszámosokat. Ami pedig az idei termés mennyiségi és minőségi kilátásait firtató kérdésünket illeti, a borvidék hegyközségi tanácsának elnöke azt mondta, hogy normál esetben jó közepesnek mondaná, de hogyha az elmúlt három évhez viszonyítjuk, akkor jó termésnek kell nevezni.
– Az elmúlt három évben számos nem pozitív időjárási tényező alakította a életünket, de most úgy tűnik, hogy a szüret közelsége miatt "kihúzza az időjárás" úgy, hogy sem a mennyiség, sem a minőség nem károsodik – tette hozzá.
Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke az idei szüretre vonatkozó megeresésünkre közölte: a csabagyöngye, illetve a zalagyöngye már megérhettek, de ezek inkább a házi termesztésben fordulnak elő. A kék szőlők is elkezdtek már színesedni. Az Irsai Olivér lesz az első, amit az Egri Borvidéken szüretelnek, úgy két hét múlva körülbelül.
– Persze itt, a borvidéken nem ez a meghatározó. A Juhász Testvéreknél és az Ostorosnál azonban ez egy fontos fajta. Ez az első friss boruk, amivel ki tudnak jönni. Rendszeresen meg is méretik magukat, s aranyérmes szokott lenni az ostorosi. Az egyéb fajtáknál, gyakorlatilag szeptember első harmadának a végén majd jön a muskotály, a rizlingszilváni – mondta a szakember.
Ami pedig az időjárást illeti: "kezd kialakulni". A hideg annak idején késleltette, nem volt előre a szőlő. Az aszály és a nagy hőség faragott le jócskán a termésből, majd pedig július második felétől az esők is megjöttek váltakozó nagyságrendben. Szavai szerint most ért körbe, hogy megázott a borvidék jelentősebb része. Korábban a verpeléti vonulat kapott csapadékot, akár 50-60 millimétert is, most pedig az Eger-Maklár vonaltól keletre esett több, mint 50 milliméter. Talán ez a csapadék már elég ahhoz, hogy a cukorképződés beinduljon, illetve fejlődjön a szőlő.
– Elég szélsőséges persze most a látvány: némely vesszőn olyan, mint hogyha be lennének érve. Igencsak növényt próbáló ez az időjárás. Ennek ellenére egy jó közepes termés látszik. Nyolcvan mázsa körüli átlagtermésben bízunk most hektáranként. Növényvédelmi probléma idén kevésbé volt a száraz, eső nélküli időjárásból adódóan, a jégverés okozhatott kárt itt-ott – fogalmazott.
Aki teheti, gépesít
Farkas László szerint munkaerő probléma nem nagyon van a szürethez köthetően. Kinek-kinek rendelkezésre áll az a szükséges kézimunka akikkel megoldja. Aki teheti megpróbálja gépesíteni. Még a kisebbeknél is előfordul az, hogy a támrendszert átalakítják a gépi szüretelhetőség érdekében. Kézi erővel egy nap alatt egy hektárat 20-25 ember tud leszedni. Ez nagy "kitettség" a gazdának szüretidőben.
Rákérdeztünk a szőlő értékesítés várható áraira is. Mint kiderült ezt sok minden "bonyolítja". A hegyközségi tanácselnök szerint e területen azt kell látni, hogy a bor fogyasztása, más alkoholos italokéhoz hasonlóan inkább csökkenő tendenciát mutat. Már majdnem nem is az a cél, hogy visszatérjünk valahová, hanem, hogy megállítsák, majd tartani tudják azt a szintet. Fehér borok, könnyedebb borok irányába történt az elmozdulás a borfogyasztók körében is.
– A kereslet tehát nem kedvez a bikavérnek, az egri vörösboroknak. Hozzáteszem: egy standard piacon, magas minőségben nem érzékelhető a fogyasztás csökkenése, mert annak van egy kultúrája, az egy más kört céloz. Alapvetően azonban minden az árak emelkedése mellett szól, de ezt a piacon, a boltokban a polcokon nehéz érvényesíteni és ez a helyzet az, ami visszahat a felvásárlási árakra. Valamennyi emelkedés biztos lesz, miközben a költségek természetesen sokkal tempósabban növekednek – mondta a szakember.
Szavai szerint úgy élik túl a nehézségeket a meghatározó szőlőtermelők, hogy kihasználnak minden lehetséges támogatást. Például az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (AKG), de ez nagy "idegmunkával" jár, nem egyszerű megfelelni az elvárásoknak, ellenőrzéseknek. Mindezeken túl gépesítéssel lehet még kiküszöbölni a nehézségeket.
