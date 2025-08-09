Az Irsai Olivér már a "startvonalon" mindkét hevesi borvidéken

A Mátrai Borvidék mintegy hatezer hektáros területen lévő szőlőültetvényeinek mintegy 10 százalékát teszi ki az Irsai Olivér és cserszegi fűszeres fajta. Ezt Nyilas Ilona, a borvidék hegyközségi tanácsának elnöke árulta el portálunknak. Megtudtuk tőle: attól függően, hogy milyen elhelyezkedésű az ültetvény, fiatal vagy idősebb a napokban már itt-ott – szórványos szedésnek minősíthetően – megkezdődik a szüret. Nagyobb lendületet a 18-ával kezdődő héten vehet majd ezen fajták betakarítása.

Itt a szüret. Mindkét borvidékünkön az Irsai Olivér szedésével kezdenek a gazdák (Illusztráció)

Forrás: Ujvári Sándor

A szüret egyre inkább a gépek dolga lett

Arra a kérdésünkre, hogy mennyire jellemző a gépesítettség a Mátraalján, a tanácselnök elmondta, hogy a szőlősgazdák, főleg a nagyobb termelők megtapasztalták már, hogy sajnos olyan mennyiségű munkaerő nem tud rendelkezésre állni, amivel érdemben tudnák a szüretet kezelni.

– Azt tudom mondani, hogy 90 százalékban már gépesített a szüret a mi borvidékünkön is – fogalmazott Nyilas Ilona.

Rákérdeztünk a napi munkabérre – miként a gazdák hívják napszámra – is. A szakember válasza szerint hallani a 12 ezer forinttól a húszezerig terjedő összegeket. Hozzátette, hogy alkalmi munkavállalói bejelentési kötelezettsége van annak a gazdának, aki alkalmazza ezeket a napszámosokat. Ami pedig az idei termés mennyiségi és minőségi kilátásait firtató kérdésünket illeti, a borvidék hegyközségi tanácsának elnöke azt mondta, hogy normál esetben jó közepesnek mondaná, de hogyha az elmúlt három évhez viszonyítjuk, akkor jó termésnek kell nevezni.

– Az elmúlt három évben számos nem pozitív időjárási tényező alakította a életünket, de most úgy tűnik, hogy a szüret közelsége miatt "kihúzza az időjárás" úgy, hogy sem a mennyiség, sem a minőség nem károsodik – tette hozzá.