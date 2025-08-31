A kékszőlőre szinte semmi igény, mindenki a fehérért van megbolondulva

Kollégánk Andornaktályáról Eger felé utazva lett figyelmes arra, hogy az egyik, helyben jól ismert szőlő- és bortermelő gazda embereket szállít mikrobuszával a buszváróba kora délután. Mint kiderült napszámosok voltak az utasai, akik arra a napra befejezték már a munkát. A szüret mekezdődött állapíthatta meg munkatársunk, s mindjárt ki is faggatta a gazdát, aki elmondta: az augusztus 20-i ünnepet követően fogtak bele a betakarításba. Fehér és kék szőlő egyaránt terem az ültetvényeiken, most a fehéret, döntően a zenitet szedik, amelynek egy részét ők dolgozzák fel, de felvásárlóknak is értékesítenek a termésből.

Az Egri Borvidéken megkezdődött-e és milyen szabályok szerint zajlik a szüret, Tarsoly József hegybírót kérdeztük

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A szüret megkezdődött, jó termés ígérkezik

A szőlősgazda külön is megjegyezte, hogy legnagyobb örömükre a fehér szőlő felvásárlási árát kilogrammonként 30 forinttal emelték a tavalyihoz képest. Ennek a hátterében az állhat, hogy a kereslethez képest kevesebb a fehér bor. Annak pedig, hogy nem dolgozzák fel az összes leszüretelt szőlőt az az oka, hogy a mai fiatalok "azt sem tudják, hogy mit igyanak".

A Nagytályán élő, de az egri Kőporoson termelő Tokár Zsolt portálunk kérdésére azt mondta: nem tudja még mikor kezdi el szedni, a muskotály már elég jó állapotban van. Meglehet az iskolakezdéssel egy időben szüretel, de vannak már akik elkezdték.

– Problémát jelent, hogy a kékszőlőre szinte semmi igény nincsen, most mindenki a fehérért van megbolondulva, szóba jöhet esetleg még a rozé. Ez most a trend, illetve fehérből is nagyon viszik a pezsgő alapanyagot. Erről vannak információim – fogalmazott Zsolt.