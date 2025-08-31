40 perce
A kékszőlőre szinte semmi igény, mindenki a fehérért van megbolondulva
Minden kétséget kizáróan tart már a szőlő betakarítása vármegyénk borvidékein. A szüret az egri, és a Mátrai Borvidék együtt 11 ezer hektárnyi területén október első harmadában be is fejeződhet.
Kollégánk Andornaktályáról Eger felé utazva lett figyelmes arra, hogy az egyik, helyben jól ismert szőlő- és bortermelő gazda embereket szállít mikrobuszával a buszváróba kora délután. Mint kiderült napszámosok voltak az utasai, akik arra a napra befejezték már a munkát. A szüret mekezdődött állapíthatta meg munkatársunk, s mindjárt ki is faggatta a gazdát, aki elmondta: az augusztus 20-i ünnepet követően fogtak bele a betakarításba. Fehér és kék szőlő egyaránt terem az ültetvényeiken, most a fehéret, döntően a zenitet szedik, amelynek egy részét ők dolgozzák fel, de felvásárlóknak is értékesítenek a termésből.
A szüret megkezdődött, jó termés ígérkezik
A szőlősgazda külön is megjegyezte, hogy legnagyobb örömükre a fehér szőlő felvásárlási árát kilogrammonként 30 forinttal emelték a tavalyihoz képest. Ennek a hátterében az állhat, hogy a kereslethez képest kevesebb a fehér bor. Annak pedig, hogy nem dolgozzák fel az összes leszüretelt szőlőt az az oka, hogy a mai fiatalok "azt sem tudják, hogy mit igyanak".
A Nagytályán élő, de az egri Kőporoson termelő Tokár Zsolt portálunk kérdésére azt mondta: nem tudja még mikor kezdi el szedni, a muskotály már elég jó állapotban van. Meglehet az iskolakezdéssel egy időben szüretel, de vannak már akik elkezdték.
– Problémát jelent, hogy a kékszőlőre szinte semmi igény nincsen, most mindenki a fehérért van megbolondulva, szóba jöhet esetleg még a rozé. Ez most a trend, illetve fehérből is nagyon viszik a pezsgő alapanyagot. Erről vannak információim – fogalmazott Zsolt.
Az Irsai Olivér már a "startvonalon" mindkét hevesi borvidéken
Megítélése szerint napokon belül, robbanásszerűen elkezdi mindenki a nagyobb betakarítást, s október első hetéig, 10-éig minden "lezongorálódik", mert elég tartós meleg volt, aszályos idő is, de szerencsére esős napok is jöttek, kicsit meg tudta szívni magát a szőlő. A cabernet, a merlot is színesednek már, ami azt jelenti: érési dömpingben vagyunk. A muskotály például már most aranysárga, azt minél előbb szedni kell, ott nincs apelláta.
– Nekem is azok a csemegeszőlők, amelyek szeptember első hete után szoktak érni, már most érésben vannak. Az elmúlt években nagyon nagy gond volt, mert nem volt eső, kiégtek a savak, nem tudott olyan mennyiségű tápanyagot felszívni a szőlő, ami szükséges lett volna. 2022-ben, 2024-ben is olyan aszályos idők voltak, hogy nagyon sok cukor beleragadt. Nem győztek az emberek élesztőtápot hozzátenni, mert az amóniumos, nitrogénes vegyületeket nem tudta felszívni a szőlő, ami óriási probléma volt. Ezen vegyületek híján nem tudja kidolgozni magát a cukor – fogalmazott Tokár Zsolt.
Elmondása szerint a forróságot a közelmúltban megszakító esőzések ennek a nyárnak a végén igen jótékony hatásúak voltak, szemlátomást is híztak a szemek. Szerencsére többször volt nagy eső. Ez a szőlőt vissza nem vetette az éréshullámban, ugyanakkor szemesedett a szőlő. Az augusztus utolsó hetére ismét visszatért meleg idő pedig kifejezetten jót tett.
A Mátrai Borvidék mintegy hatezer hektáros területen lévő szőlőültetvényeinek mintegy 10 százalékát teszi ki az Irsai Olivér és cserszegi fűszeres fajta – mondta el portálunknak Nyilas Ilona, a borvidék hegyközségi tanácsának elnöke. A szakember arról is beszélt, hogy a szőlő betakarítása egyre inkább a gépek dolga lett. Elmondása szerint a Mátraalján a szőlősgazdák – főleg a nagyobb termelők – megtapasztalták már, hogy olyan mennyiségű munkaerő nem tud rendelkezésre állni, amivel érdemben tudnák a szüretet kezelni. Ennek következménye, hogy ma már 90 százalékban gépesítetté lett a szüret a borvidékükön.
Arról pedig, hogy az Egri Borvidéken megkezdődött-e és milyen szabályok szerint zajlik a szüret, Tarsoly József hegybírót kérdeztük. Közel ötezer hektár szőlőültetvény helyzetéről esik szó a beszélgetésben. Na és természetesen a borvidéki hagyományok és a változóban lévő fogyasztási szokások összeegyeztethetőségéről is szó esik podcastünkben.
