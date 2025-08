Új tanév kezdődik 1 órája

Összeraktuk a gyerek tanszerpakkját, hogy nektek ne kelljen! De biztos, hogy felkészültetek ezekre az árakra?

A vakáció önfeledt heteinek lassan vége: egyre közelebb van az első becsengetés ideje. A tanévkezdés diákokat fenyegető réme azonban a családok számára is jelenthet rémálmot: a tanszerlista hossza sokszor végtelennek tűnik és azokban a családokban, ahol több iskolás gyermek is van, a nyaralás utáni talán legnagyobb kiadással is számolniuk kell a szülőknek. Utánajártunk, mennyibe kerül a tanévkezdés.

Lassan vége a nyárnak, s a diákok is visszatérnek a júniusban magukra hagyott iskolapadokba. Letörlik a tábláról a színes feliratokat, elkezdődnek a dolgos hétköznapok. A vakáció utolsó hetei a legtöbbször tanévkezdésről szólnak már: jellemzően ilyenkor szerzik be az egész tanévre szükséges tanszereket, eszközöket, felszereléseket. A vakáció hamarosan véget ér, az utolsó hetek a legtöbb családban a tanévkezdésről, a szükséges taneszközök beszerzéséről szólnak. Képünk illusztráció.

Fotó: Dinya Magdolna Ideális esetben a szülőknek pontos listájuk van arról, hogy a következő tanévben mire lesz, vagy lehet szükség. Ez természetesen még az adott iskolán belül is osztályonként eltérő lehet, de az biztos, hogy még intézményenként sem biztosan azonos az elvárt tanszerek listája. S ne feledkezzünk meg azokról a tételekről sem, melyekben a szülők – s egyúttal a gyerekek – szabad kezet kapnak: az iskolatáska, a tolltartó, kulacs és tornaszett, melyeknek csak a képzelet szab határt – illetve az áruknak a családi költségvetés.

Túlélő csomag tanévkezdéshez első osztályosoknak Az általános iskola első osztálya jelenti talán mindig a legnagyobb anyagi próbatételt: ez ugyanis az az időszak, amikor mindent be kell szerezni, a tartós használati cikkektől (például iskolatáska) kezdve a fogyóeszközökig (például színes ceruzák). Manapság már a piacokon minden elérhető, amit csak gyermekszem vonzónak lát: az egyszerű termékektől a legújabb mesehősökkel dekoráltakig csaknem minden termékcsoportban megtalálhatja mindenki a számára leginkább kedveset. Mennyibe kerül a tanévkezdés? Portálunk utánajárt, milyen nagyságrendű összeggel kell számolnia az egyes évfolyamokra visszatérő, vagy az elsőt épp megkezdő gyermekek szüleinek. Az egységcsomagokba olyan termékeket válogattunk össze, melyekre az adott osztályokban többnyire szükség van – például elsősök esetében egyebek mellett számolókorong és -pálcika, rajztábla és tolltartó, füzetek és ceruzák, egyéb szükséges felszerelések –, de iskolatáska nem került az összegyűjtött tárgyak közé – azokkal külön foglalkozunk. Az egri Raktár úti papírboltban az elsősök számára jellemzően szükséges taneszközcsomagért legkevesebb 25.800 forintot kell kifizetni, ha mindenből a legolcsóbb termékeket vesszük számításba. Amennyiben a szülő nem ragaszkodik a leggazdaságosabb árú termékekhez, az ár akár 50 ezer forint felé is csúszhat – ám ebben az esetben kizárólag a magasabb árkategóriájú termékek kerültek abba a bizonyos képzeletbeli bevásárlókosárba. Összességében elmondható, hogy egy szinte mindenhol kért tanszercsomag átlagosan 35 ezer forint körüli összegből szerezhető be ebben az üzletben.

Az alsó tagozat további éveiben – feltételezve, hogy az olyan tartós használati eszközök, mint például a matematika tanulásához szükséges alapeszközök továbbra is használhatók, a már említett egri írószerboltban évente legkevesebb 22 ezer forintot kell otthagyni iskolakezdéskor, mely – a megvásárolt termékek típusától függően – ugyancsak 50 ezer forint felé is emelkedhet, igény szerint. A felső tagozat e tekintetben már kevésbé megterhelő: Egy átlagos ötödikes tanév eleji csomagért legkevesebb 20 ezer forint körüli összeget kérnek el a boltban, mely az igényektől és a lehetőségektől függően 40 ezer forint fölé is emelkedhet – továbbra is attól függően, milyen kategóriájú termékeket választ az ilyenkorra már mindenképp határozott elképzelésekkel rendelkező kiskamasz. Az általános iskola utolsó három évére vonatkozóan pedig már meglehetősen nehéz lenne költségbecslésbe bocsátkozni, hiszen ezekben az években már tényleg csak azokra van szükség, melyek a korábbi évek készletéből hiányoznak. Ezek többnyire a füzetek, egyéb kötelező kiegészítő eszközökre ekkor már nincs szükség. Iskolakezdés szupermarket árakon A Lidl kínálatában a cikkünk megírásakor elérhető termékekből az előzővel közel azonos, de nem ugyanolyan, elsősöknek szánt alapcsomagot válogattunk össze, melyért legkevesebb 18 ezer forint körüli összeget kértek volna tőlünk a pénztárnál, de ugyanezen csomagért – néhány termék esetében a drágábbat választva – nagyjából 25 ezer forintot kellett volna fizetnünk. Fontos azonban megjegyezni, hogy ebben az esetben korántsem kerülhetett annyi termék a kosárba, mint bármelyik szaküzletben: a termékkínálat jóval szűkösebb volt és a választék sem hasonlítható össze egy erre szakosodott boltéval. Ám ebben az esetben is választhattunk például a teljesen egyszerű és a licencelt füzetek közül is. A fogós kérdés: az iskolatáska Az első tanévük megkezdése előtt álló gyermekek szülei számára talán a legfontosabb kérdés a megfelelő iskolatáska kiválasztása. Klasszikus "dobozost" válasszanak, esetleg ergonómia tervezésűt? Húzózárasat vagy mágneszárasat? Megannyi kérdés, melyre a szakértők szerint nincs helyes válasz – manapság már a klasszikus fazonok között is jellemző az ergonómiai megfelelés, illetve célszerű az adott gyermek testalkatához leginkább megfelelőt választani: van, akinek a merev falú a kényelmes és akad olyan gyermek is, aki számára ez kevésbé megfelelő.

Az biztos, hogy a szórás igen nagy. A két általunk összehasonlított üzletben is ez látható: a Lidl-ben kapható alsós iskolatáska-szett (megegyező mintájú táska, tornazsák és tolltartó) 19.999 forintért kapható, míg a Raktár úti papírboltban a választékban szereplő (1.-3. osztályosok számára ajánlott) termékek ára 22.900 Ft-tól egészen 29.990 forintig terjed, a 4. osztálytól egészen az általános iskola végéig ajánlott hátizsákok pedig 10.900 forinttól egészen 20.500 forintig kaphatók. Néhány szülő másodjára már nem bízta a véletlenre – Két gyermekem van, s mikor a nagyobbik kezdte az első osztályt, majdnem mindenből a legdrágábbat vettem meg neki. Ám a tanév során rá kellett jönnöm, hogy szépen lassan mindent elhagyott: a drága színes ceruzáknak esélyük sem volt bizonyítaniuk, hogy szebben színeznek, mert szinte szeptember végére az összes eltűnt valahová. A drága tolltartó – melyet több éves használat reményében vettem meg – második osztályra már uncsi lett és dedós, új kellett. A kisebbik gyermekem iskolakezdésére viszont már megtanultam, hol kapok olcsón, kifogástalan minőségű termékeket, és így jóval kevesebbet "buktam", ha hiányos felszereléssel jött haza – mondta el lapunk kérdésére Katalin, ostorosi édesanya. Az iskolatáska kiválasztásának legjobb gyakorlata – Három gyermeket nevelek, s mind különböző egyéniség. Kezdetben azt hittem, az iskolatáska vásárlását évről évre megspórolhatom, de legalább kitolhatom úgy, hogy amit az egyik már nem használ, azt megörökölheti a másik. Mondanom sem kell, erre is igaz volt, hogy a puding próbája az evés: az a fazon, amelyik a legidősebb gyermekünknek volt kényelmes, a középsőnek már törte a vállát. Neki jobb volt a merev falú, "dobozos", de a legkisebbnek a hátizsák fazon volt nyerő. Három gyerek háromféle igény – anya meg foghatja a fejét – mesélte mosolyogva Eszter, az egri nagycsaládos édesanya.