Volt, aki már nyitás előtt vásárolt volna az egri termelői piacon + fotók, videó

Hetedik alkalommal szervezték meg a Szak(ma)rket termelői piacot Egerben. A „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében projekt „Szak(ma)rket – Egyél Hazait!” termelői piaca másodszor van a Gárdonyi téren, ahová épp olyan szívesen érkeztek a vásárlók és a termelők is, mint korábban a Megyeháza udvarára.

Friss pékáru is volt a termelői piacon Fotó: Huszár Márk

Barta Dóra szervező elmondta, hogy olyan vásárló is volt, aki már nyitás előtt jött a friss pékáru és sajtok miatt. Ez alkalommal 22 termelő kínálta a házi portékát.