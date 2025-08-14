augusztus 14., csütörtök

Volt aki már nyitás előtt vársárolt volna az egri termelői piacon + fotók, videó

Ismét a Gárdonyi téren szervezték meg a Szak(ma)rket termelői piacot. Volt, aki már nyitás előtt várta a helyi termelőket az egri téren.

Szabadi Martina Laura

Hetedik alkalommal szervezték meg a Szak(ma)rket termelői piacot Egerben. A „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében projekt „Szak(ma)rket – Egyél Hazait!” termelői piaca másodszor van a Gárdonyi téren, ahová épp olyan szívesen érkeztek a vásárlók és a termelők is, mint korábban a Megyeháza udvarára.

Friss pékáru is volt a termelői piacon Fotó: Huszár Márk
Barta Dóra szervező elmondta, hogy olyan vásárló is volt, aki már nyitás előtt jött a friss pékáru és sajtok miatt. Ez alkalommal 22 termelő kínálta a házi portékát.

- A fürjtojásos termelőnk már fürjtojásból készült házitésztát is hozott. Van már szőlő, gyümölcs, lekvár. Azt látjuk, hogy az a kínálat, ami elérhető, a vásárlóknak megfelelő, mindenki megtalálja, amit keres. Ettől sokkal több termelővel így nem tervezünk dolgozni egy-egy alkalommal. Fogy a pékáru, a friss gyümölcs, zöldség és a szalonna is, de a méz és a lekvár is. Habár sokan próbálkoznak befőzéssel de nem mindenki tudja ezt megcsinálni, és örülnek neki, hogy itt elérhetőek a házi, bio és tartósítószermentes termékek - mondta. Kitért arra is, hogy a következő piac kedden Noszvajon, a Patakparti piacon lesz, ahová a megyei termelők mellett azon a noszvaji kistermelők is kitelepülnek, akik nem feltétlenül mennek el Egerbe.

Szak(ma)rket termelői piac

Fotók: Huszár Márk / Heol.hu

A rendezvény célja a termék- és szolgáltatásfejlesztés, valamint a partnerségi kapcsolatok elősegítése és a helyi termékek népszerűsítése. Ezzel mindannyian hozzájárulhatunk a térség gazdaságának erősödéséhe. A termelői piac kiállítói mindannyian Heves vármegyében élő és dolgozó kistermelők, őstermelők és családi gazdaságok.

A termelői piac állandó résztvevői szoktak lenni:

  • Száraztészta Átányból (Aranykalász tészta)
  • Füstölt szalonna Atkárról (Kállai Finomságok Társasága)
  • Méz és méhészeti termékek Kápolnáról (Kovácsné Zimonyi Ildikó)
  • Házisajt Feldebrőről (Bezzeg Családi Sajtmanufaktúra)
  • Nyers, pácolt, füstölt fürjtojás Egerszalókról (Montvainé Haskó Kinga)
  • „Giuseppe” 100 százalékos szőlőlé Gyöngyöstarjánból (Cadenazzi Paolo)
  • Chili krémek, chutney-k, lekvárok, szörpök, gyógynövényes termékek Egerből (Veteményeskert Chiliműhely – Dinga Szabolcs)
  • Tea, fűszer, szörp, szirup, növényi kivonat Visontáról (HarMoni)
  • Szörp, lekvár, zselé, szósz Ostorosról (Tündérmanufaktúra)
  • Termelői mézek, méhészeti termékek, vadon termő gombaőrlemények és szárítmányok csipkebogyó lekvár, szörp, birsalmasajt
  • Gyöngyössolymosról (Természetadta - Szűcs Márta)
  • Kézműves pékáru Egerből (L&D Vadkovászos Pékműhely)
  • Szörp Nagyrédéről (Benedek Gyümölcsfarm)
  • Füstölt hús, kolozsvári szalonna, szív sonka, füstölt tarja, tepertő, zsír, füstölt csülök Demjénből (Demjéni Húsfutár)
  • Savanyúság, szörp, lekvár Szarvaskőből (Mező Norbert)
  • Erdészeti facsemete Egerből (Életfa Környezetvédő Szövetség)
  • Dísznövények a tangazdaságból (Heves Vármegyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium)

 

