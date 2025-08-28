augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KSH

2 órája

Több megbízást kaptak a hevesi építőipari cégek

Címkék#építőipar#KSH#építés

Áttekinttettük a KSH jelentését. Májusban már növekedett a megyei építőipari cégek forgalma és több szerződéhez is jutottak, mint korábban.

Tóth Balázs

Májusban növekedést mértek a hazai építőiparban, országos átlagban öt és fél, Heves vármegyében 14,2 százalékkal javított (6,463 milliárd forintra) az előző évhez képest az ágazat. Igaz, megyénkben például visszaesés volt tavaly májusban, de nem ekkora mértékű. A KSH szerint országosan az épületek építésének termelése 9,3 százalékkal kisebb, az egyéb építményeké 26 százalékkal nagyobb volt. Heves megyében viszont az épületépítésben volt nagyobb növekedés.

2024-ben kevesebb új építésű lakást adtak át Heves megyében. Képünk illusztráció
Májusban növekedett a Heves megyei építőipar 
Forrás: fotó: Németh András Péter  / Szabad Föld

Ami a jövőt illeti, a megyei építőipari cégek májusban 4,57 milliárd forint új megrendeléshez jutottak, ami negyven százalékos növekedés az előző évihez képest. A szerződésállományuk ezáltal 7,7 milliárd forintra nőtt, megháromszorozódott.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu