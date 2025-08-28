Több megbízást kaptak a hevesi építőipari cégek

Májusban növekedést mértek a hazai építőiparban, országos átlagban öt és fél, Heves vármegyében 14,2 százalékkal javított (6,463 milliárd forintra) az előző évhez képest az ágazat. Igaz, megyénkben például visszaesés volt tavaly májusban, de nem ekkora mértékű. A KSH szerint országosan az épületek építésének termelése 9,3 százalékkal kisebb, az egyéb építményeké 26 százalékkal nagyobb volt. Heves megyében viszont az épületépítésben volt nagyobb növekedés.

Májusban növekedett a Heves megyei építőipar

Forrás: fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Ami a jövőt illeti, a megyei építőipari cégek májusban 4,57 milliárd forint új megrendeléshez jutottak, ami negyven százalékos növekedés az előző évihez képest. A szerződésállományuk ezáltal 7,7 milliárd forintra nőtt, megháromszorozódott.