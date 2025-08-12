augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Turizmus

50 perce

Új játékok a Mátrában

Címkék#társaság#cégcsoport#rendezvényközpont#4 Évszak Élmény-és Rendezvényközpont#program

Húsz új csapatépítő játékra ad lehetőséget a 4 Évszak élményközpontja. A cégcsoport így rossz időben is kiszolgálja az igényeket.

Heol.hu

Megnyílt a 4 Évszak Élmény- és Rendezvényközpont Mátrafüreden. A 4 Évszak cégcsoport legújabb beruházásban több mint húsz különféle beltéri játék és program kapott helyet, melyek az aktív kikapcsolódásra, együttműködésre és szórakozásra épülnek. Vannak kisebb és nagyobb csoportoknak szánt csapatépítő játékok is. A társaság közlése szerint bár eddig a cégcsoport három szállodájában és a Palóc Bistorantban összesen kilenc különterem állt rendelkezésre, mostantól teljes biztonsággal vállalhatók a programok akkor is, ha az időjárás közbeszól.

Húsz csapatépítő játékra van lehetőség a 4 Évszak Élményközpontban
Forrás: 4 Évszak

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu