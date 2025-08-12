Turizmus
1 órája
Új játékok a Mátrában
Húsz új csapatépítő játékra ad lehetőséget a 4 Évszak élményközpontja. A cégcsoport így rossz időben is kiszolgálja az igényeket.
Megnyílt a 4 Évszak Élmény- és Rendezvényközpont Mátrafüreden. A 4 Évszak cégcsoport legújabb beruházásban több mint húsz különféle beltéri játék és program kapott helyet, melyek az aktív kikapcsolódásra, együttműködésre és szórakozásra épülnek. Vannak kisebb és nagyobb csoportoknak szánt csapatépítő játékok is. A társaság közlése szerint bár eddig a cégcsoport három szállodájában és a Palóc Bistorantban összesen kilenc különterem állt rendelkezésre, mostantól teljes biztonsággal vállalhatók a programok akkor is, ha az időjárás közbeszól.
