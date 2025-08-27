2 órája
Ismét emelkednek az üzemanyagárak – mutatjuk, hol tankolhatsz még utoljára olcsón Hevesben
Egyre több autós figyeli, hol tankolhat a legkedvezőbben, hiszen a kutak árai között jelentős eltérés lehet, és néhány tíz forint különbség is sokat számít. Ráadásul csütörtöktől a gázolaj ára ismét emelkedik, ezért megnéztük, Egerben és környékén hol lehet most a legolcsóbban letudni a tankolást.
Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára azonban bruttó 3 forinttal emelkedhet – számolt be róla a holtankoljak.hu.
Augusztus 27-én a kutakon átlagosan 587 forintért tankolhatjuk a 95-ös benzint, a gázolajért pedig 592 forintot kérnek literenként – utóbbi emelkedhet tovább, amennyiben a kutak érvényesítik az áremelést. Vannak azonban benzinkutak, ahol ezeknél kedvezőbb árakkal találkozhatunk – utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban.
Itt találhat még ma olcsón üzemanyagot Hevesben
EGER
95-ös benzin
- 555 Forint/ liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
- 583 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen
- 584 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen
Gázolaj
- 563 Forint/ liter - Tárkány út - EGERERDŐ Zrt.
- 589 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen
- 589 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen
GYÖNGYÖS
95-ös benzin
- 584 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA
Gázolaj
- 591 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA
HATVAN
95-ös benzin
- 583 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN
Gázolaj
- 588 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN
