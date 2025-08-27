augusztus 27., szerda

Egekben az árak

Ismét emelkednek az üzemanyagárak – mutatjuk, hol tankolhatsz még utoljára olcsón Hevesben

Egyre több autós figyeli, hol tankolhat a legkedvezőbben, hiszen a kutak árai között jelentős eltérés lehet, és néhány tíz forint különbség is sokat számít. Ráadásul csütörtöktől a gázolaj ára ismét emelkedik, ezért megnéztük, Egerben és környékén hol lehet most a legolcsóbban letudni a tankolást.

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára azonban bruttó 3 forinttal emelkedhet – számolt be róla a holtankoljak.hu.

Ismét emelkednek az üzemanyagárak.
Forrás: Shuttestock

Augusztus 27-én a kutakon átlagosan 587 forintért tankolhatjuk a 95-ös benzint, a gázolajért pedig 592 forintot kérnek literenként – utóbbi emelkedhet tovább, amennyiben a kutak érvényesítik az áremelést. Vannak azonban benzinkutak, ahol ezeknél kedvezőbb árakkal találkozhatunk – utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban.

Itt találhat még ma olcsón üzemanyagot Hevesben

EGER

95-ös benzin

  • 555 Forint/ liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.
  • 583 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen
  • 584 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen

Gázolaj

  • 563 Forint/ liter - Tárkány út - EGERERDŐ Zrt. 
  • 589 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen
  • 589 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen

GYÖNGYÖS

95-ös benzin

  • 584 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

Gázolaj

  • 591  Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

HATVAN

95-ös benzin

  • 583 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN

Gázolaj

  • 588 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN

A héten nem először növekszik az üzemanyagára:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
