Ismét emelkednek az üzemanyagárak – mutatjuk, hol tankolhatsz még utoljára olcsón Hevesben

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára azonban bruttó 3 forinttal emelkedhet – számolt be róla a holtankoljak.hu.

Ismét emelkednek az üzemanyagárak.

Forrás: Shuttestock

Augusztus 27-én a kutakon átlagosan 587 forintért tankolhatjuk a 95-ös benzint, a gázolajért pedig 592 forintot kérnek literenként – utóbbi emelkedhet tovább, amennyiben a kutak érvényesítik az áremelést. Vannak azonban benzinkutak, ahol ezeknél kedvezőbb árakkal találkozhatunk – utánajártunk, hol érdemes tankolni a vármegyei városokban.

Itt találhat még ma olcsón üzemanyagot Hevesben

EGER

95-ös benzin

555 Forint/ liter - Tárkányi út - EGERERDŐ Zrt.

583 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen

584 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen

Gázolaj

563 Forint/ liter - Tárkány út - EGERERDŐ Zrt.

589 Forint/ liter - Rákóczi út - Orlen

589 Forint/ liter - Kistályai út 18. - Orlen

GYÖNGYÖS

95-ös benzin

584 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

Gázolaj

591 Forint/ liter - Szurdokpart utca 78. - AVIA

HATVAN

95-ös benzin

583 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN

Gázolaj

588 Forint/ liter - Csányi út (Sport u. 1.) - ORLEN

