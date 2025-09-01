szeptember 23., kedd

Fontos határidő közeleg NAV-nál – jó tudni, mire kell készülni

2025. szeptember 30-án lejár a regisztrációs határidő azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2026-tól igényt tartanak magánszemélyek 1%-os szja-felajánlására. Ehhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjáról letölthető 25EGYREG jelű adatlapot kell beadniuk, a határidő jogvesztő.

Az adatlapot 2025. szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani, ha a szervezet 2026-tól igényt tart a magánszemélyek 1%-os felajánlására, és korábban még nem regisztrált. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban.

Az szja felajánlható 1%-nak civil kezdeményezetteknek regisztrálniuk kell magukat, melyre a határidő néhány napon belül lejár. Képünk illusztráció.
Fotó: Pesti Tamás

 Lemaradhatnak az 1%-ról

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezetnek nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot.

A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján található. 

 A 2025. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást.

 

 

